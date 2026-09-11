Resultados TRIS hoy viernes 11 de septiembre: Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional

¿Hoy sí será el día de la suerte? El TRIS de este viernes 11 de septiembre de 2026 ya está en marcha y miles de jugadores están pendientes de conocer los números que podrían cambiarles el día.

Recuerda que el sorteo tiene cinco oportunidades durante la jornada, así que, si ya jugaste, hay que estar atentos a los resultados y aquí en adn noticias te lo contaremos todos.

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¡Ya tenemos los resultados del #TrisMedioDía No. 36618!

Números ganadores: ✨9-7-0-4-1✨

Multiplicador: NO❌

¡Muchas felicidades a los ganadores! 🥳 pic.twitter.com/D8kr4lGa7I — Lotería Nacional (@lotenal) September 11, 2026

Resultados TRIS hoy viernes 11 de septiembre

Los resultados se irán agregando conforme sean publicados:

• Tris Medio Día: 36618 | número ganador: 9-7-0-4-1 | Multiplicador: NO

• Tris de las Tres: 36619 | número ganador: —-- | Multiplicador: –

• Tris Extra: 36620 | número ganador: —-- | Multiplicador: –

• Tris de las Siete: 36621 | número ganador: —-- | Multiplicador: –

• Tris Clásico: 36622 | número ganador: —-- | Multiplicador: –

El TRIS realiza cinco sorteos diarios y cada uno utiliza una combinación de cinco números.

¿A qué hora salen los resultados del TRIS?

Si estás esperando tu número de la suerte, estos son los horarios que debes tener en el radar:

TRIS Medio Día: 13:00 horas

TRIS de las Tres: 15:00 horas

TRIS Extra: 17:00 horas

TRIS de las Siete: 19:00 horas

TRIS Clásico: 21:15 horas

Así que todavía hay varias oportunidades para que la suerte se acuerde de ti; eso sí, no hay combinación mágica que garantice un premio: el resultado depende completamente del azar.

¿Cómo saber si gané en el TRIS?

Una vez que se publiquen los números ganadores, compara la combinación de tu boleto con el resultado correspondiente al sorteo.

También es importante conservar el boleto en buen estado, ya que es el comprobante necesario para reclamar un premio.

Por ahora, toca esperar a que caigan los números de este viernes, quién sabe, igual hoy el cafecito de la mañana venía con suerte incluida.

¿Dónde puedo cobrar mi premio del TRIS?

Si la suerte estuvo de tu lado, no basta con revisar los números ganadores: también hay que saber dónde puedes cobrar el premio.

De acuerdo con la Lotería Nacional, los premios de hasta 9 mil 999.99 pesos brutos pueden cobrarse en cualquier agencia de la institución.

Para premios desde 3 mil pesos brutos, también están habilitados Banco Santander México y Scotiabank Inverlat.

Además, la Lotería Nacional cuenta con una ventanilla de pago de premios para realizar el cobro correspondiente.

Ahora sí, toca revisar bien ese boleto y cruzar los dedos, porque nunca se sabe: ese papelito que traes guardado por ahí podría convertirse en un dinerito extra, y si esta vez la suerte no estuvo de tu lado, tranquila… el TRIS vuelve a tirar los dados mañana aquí en adn noticias.

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