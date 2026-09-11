¿Ya llegó el viernes y tu plan sigue siendo quedarte viendo el techo? La CDMX tiene una propuesta bastante más tentadora para esta noche.

Este 11 de septiembre hay conciertos para distintos gustos, desde K-pop y rap hasta música mexicana y baladas, así que si traes ganas de salir, cantar a todo pulmón o simplemente necesitas una buena razón para no irte directo a casa, aquí está la cartelera de adn noticias parta hoy en la capital.

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¿Qué conciertos hay hoy viernes 11 de septiembre en CDMX?

La agenda musical arranca desde las 20:00 horas y se reparte entre algunos de los recintos más conocidos de la capital.

Hay opciones para quienes llegan con el outfit cuidadosamente planeado y para quienes todavía están viendo qué ponerse mientras leen esta nota.

aespa

El K-pop toma el Palacio de los Deportes con aespa, que este viernes llega a la CDMX como parte de su LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY.

El concierto está programado para las 20:00 horas, así que si tienes boleto, más vale considerar con tiempo el traslado y el acceso al recinto.

Rosy Arango

Si lo tuyo es la música mexicana, Rosy Arango se presenta en el Teatro Metropólitan con su espectáculo “Por Primera Vez en CDMX ¡Ven a Jugar Lotería!”.

La presentación está programada para las 20:30 horas, en uno de los recintos clásicos del Centro Histórico.

Nach

El rap también tiene su espacio esta noche con Nach, quien se presentará en el Pepsi Center a las 20:30 horas.

El show forma parte de la agenda de conciertos de este viernes y el evento cuenta con una modalidad de acceso especial Fastlane, de acuerdo con la información publicada para el espectáculo.

Jorge Medina y Josi Cuen

La noche también tendrá una opción para quienes disfrutan de la música regional mexicana. Jorge Medina y Josi Cuen llegan al Auditorio Nacional con su espectáculo “Juntos”.

La presentación está programada para las 20:30 horas, por lo que el recinto de Paseo de la Reforma también tendrá movimiento durante la noche.

Carlos Macías

Y si buscas una noche más tranquila, pero con música en vivo, Carlos Macías se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional.

El concierto está programado para las 21:00 horas y forma parte de la oferta musical de este viernes en la capital.

¿Qué hacer gratis hoy 11 de septiembre en CDMX?

Si los conciertos no son lo tuyo o el presupuesto ya está pidiendo vacaciones, todavía puedes buscar opciones culturales de acceso libre en distintos puntos de la ciudad.

La CDMX cuenta con museos, centros culturales, galerías y espacios públicos que mantienen actividades gratuitas durante distintos días de la semana.

Sin embargo, conviene revisar la cartelera específica del recinto antes de lanzarte, porque la entrada libre puede depender de la exposición, actividad o programación del día.

Entre las opciones culturales que puedes considerar están el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Museo Nacional de Culturas Populares, el Museo Casa del Risco y otros espacios culturales de la capital.

Para encontrar una actividad puntual para este viernes, lo mejor es consultar la cartelera oficial de la Ciudad de México y confirmar horarios, costos y aforo antes de salir.

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy viernes 11 de septiembre?

Y antes de salir de casa, échale un ojo al cielo, ya que para este viernes se mantiene la posibilidad de lluvia en la Ciudad de México, así que el paraguas puede convertirse en ese accesorio que nadie quería cargar, pero termina agradeciendo.

Si vas a pasar varias horas fuera, especialmente para llegar a un concierto, toma en cuenta que las condiciones pueden cambiar conforme avance la tarde.

Porque una cosa es cantar bajo la lluvia por emoción y otra muy distinta llegar empapado antes de que empiece el concierto.

¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex hoy viernes 11 de septiembre?

Si tu plan incluye manejar, hay otro detalle que vale la pena revisar antes de salir, el Hoy No Circula, pues este viernes 11 de septiembre, los autos que se quedan en casa son con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y hologramas 1 y 2.

La restricción está vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están entre los que normalmente quedan exentos del programa.

Entre K-pop, rap, música mexicana y baladas, la cartelera de este 11 de septiembre viene bastante movida, hay escenarios prácticamente para todos los gustos y horarios que se extienden hasta la noche.

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