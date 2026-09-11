Pizza Pasta Fest 2026: cuándo y dónde será el festival de gastronomía italiana GRATIS en CDMX

La Ciudad de México tendrá un nuevo pretexto para romper la dieta con la llegada del Pizza y Pasta Fest 2026, un encuentro gastronómico que reunirá sabores italianos, propuestas mexicanas, talleres, catas y actividades para pasar el día comiendo rico.

Así que, si eres fan de este tipo de gastronomía, ve apartando la fecha y armando el plan con tu amorcito, tus reales, la familia, el amante o, por qué no, contigo mismo.

Aquí en ADN Noticias te contamos todo lo que debes saber para que no te pierdas este festival.

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¿Cuándo será el Pizza y Pasta Fest 2026?

El Pizza y Pasta Fest 2026 se realizará del 9 al 11 de octubre en la Ciudad de México.

El evento originalmente estaba contemplado para agosto, pero los organizadores anunciaron un cambio de fecha y ahora la cita quedó programada para octubre, así que todavía tienes tiempo para acomodar tus tiempos.

¿Dónde será el Pizza y Pasta Fest en CDMX?

La sede será el estacionamiento del restaurante Campo Marte, sobre Paseo de la Reforma, en la zona de Polanco Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, muy cerca del Auditorio Nacional.

Además, llegar en transporte público puede ser bastante sencillo y una de las opciones es bajar en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro o utilizar la Línea 7 del Metrobús.

Así que tampoco aplica eso de “no voy porque quién sabe dónde queda”, la zona es bastante conocida y tiene varias opciones para llegar.

¿Qué habrá en el Pizza y Pasta Fest?

El festival contará con más de 200 expositores y alrededor de 300 variedades de pizzas y pastas, además de restaurantes, chefs, productores, marcas y propuestas especializadas en gastronomía italiana.

Entre las opciones anunciadas habrá preparaciones de pasta fresca como fettuccine, pappardelle y ravioles, además de diferentes estilos de pizza y propuestas que mezclan ingredientes italianos con sabores mexicanos.

Habrá vino, queso, mezcal y hasta tacos

Porque aparentemente alguien decidió que la cocina italiana necesitaba una pequeña dosis de México, el festival tendrá un Pabellón del Vino y el Queso, con degustaciones de vinos, quesos artesanales, embutidos y productos gourmet.

También habrá una Zona de Agave, donde se podrán encontrar experiencias de maridaje entre pizzas, pastas y mezcal.

Y para quienes llegan pensando que ningún festival mexicano está completo sin tacos, también habrá un Pabellón del Taco, con taquerías y propuestas que combinarán ingredientes, quesos, salsas y técnicas de ambas cocinas.

Habrá concurso de la mejor pizza

Durante el Pizza y Pasta Fest se realizará un concurso para reconocer a las mejores propuestas en distintas categorías, entre ellas pizza tradicional, pizza creativa y técnica y masa; además, los visitantes podrán participar con su voto para elegir a su favorita.

Porque claramente no bastaba con comer pizza: ahora también tendremos que defender nuestra favorita como si fuera equipo de futbol.

Así que ya sabes: si eres de los que dicen “yo solo voy por una rebanada” y terminan probando media carta, el Pizza y Pasta Fest 2026 podría convertirse en tu nuevo evento favorito.

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