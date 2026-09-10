La cartera pidió descanso, pero los conciertos en CDMX hoy 10 de septiembre tienen otros planes y este jueves, la capital se llena de música y hay opciones para quienes quieren cantar a todo pulmón o simplemente tener una buena excusa para salir de casa.

Así que prepara el outfit, carga el celular y revisa bien la cartelera adn noticias tiene para ti y lo mejor es que, también te traemos actividades en donde no necesitas gastarte media quincena.

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Conciertos CDMX hoy jueves 10 de septiembre

Este jueves hay cuatro conciertos que destacan en la cartelera de la Ciudad de México:

Tan Biónica

Si traes ganas de cantar canciones que probablemente te sabes completas aunque hayan pasado los años, Tan Biónica llega este 10 de septiembre al Teatro Metropólitan.

La banda argentina forma parte de la cartelera de conciertos de hoy en CDMX, así que sus fans tienen una cita para sacar la nostalgia y cantar a todo pulmón.

La Bande-Son Imaginaire

El Pepsi Center también tiene concierto esta noche con La Bande-Son Imaginaire, una propuesta para quienes buscan una experiencia musical diferente.

El show se realiza este 10 de septiembre en uno de los recintos que concentran buena parte de la actividad musical de la ciudad, Pepsi Center.

The Gathering y Anneke van Giersbergen

Los sonidos más oscuros y atmosféricos tienen su propio espacio esta noche con The Gathering y Anneke van Giersbergen en el Auditorio BB.

El concierto forma parte de la celebración por los 30 años de Mandylion, uno de los trabajos más importantes relacionados con la historia de la agrupación.

¿Qué actividades gratis hay hoy 10 de septiembre en CDMX?

Y si después de ver los conciertos de hoy tu cartera ya empezó a sudar frío, tranqui: también hay actividades gratis hoy 10 de septiembre en CDMX para salir de casa sin tener que sacrificar la quincena.

Este jueves hay opciones de arte, fotografía, teatro y actividades culturales para armar un plan diferente, así que si quieres distraerte, conocer algo nuevo o simplemente salir a caminar sin que el presupuesto se convierta en el villano de la historia, checa estas opciones.

FOTOSEPTIEMBRE 2026

El Centro de la Imagen da inicio hoy a FOTOSEPTIEMBRE 2026, un festival dedicado a la fotografía que reúne exposiciones y actividades alrededor de esta disciplina.

La inauguración se realiza este 10 de septiembre en el recinto ubicado en Plaza de la Ciudadela, en el Centro Histórico, la entrada a las actividades señaladas como gratuitas no tiene costo.

Exploración sonora de Saúl Hamett

Si buscas algo menos tradicional, el Museo Universitario del Chopo tiene hoy una actividad dedicada a la exploración sonora de Saúl Hamett.

La presentación comienza a las 18:00 horas y la entrada es libre, aunque el cupo es limitado; es una opción bastante buena si quieres cambiar el concierto por una experiencia más experimental.

VI Red de Lecturas Dramatizadas México-Colombia

El Foro de las Artes del Cenart también tiene plan para esta tarde; a las 18:30 horas se realiza una jornada de la VI Red de Lecturas Dramatizadas México-Colombia.

La entrada es libre, así que puedes disfrutar de una actividad teatral sin tener que hacer cuentas mentales para ver si todavía te alcanza para el transporte de regreso.

El día que las estrellas dejaron de brillar

Y si lo tuyo es el teatro, hoy hay funciones de El día que las estrellas dejaron de brillar a las 17:00 y 20:00 horas en el Teatro Xola Julio Prieto.

La obra forma parte del programa Escenarios IMSS-CULTURA y cuenta con funciones gratuitas.

Así que ya tienes opciones: si quieres cantar, hay conciertos; si prefieres un plan más tranquilo, la CDMX también tiene actividades culturales gratuitas; ahora solo falta decidir qué versión de ti sale hoy: la que arma plan musical o la que cuida la cartera.

¿cómo estará el clima en CDMX hoy jueves 10 de septiembre?

Ahora sí, antes de decidir cuál de estos planes vas a armar, hay que revisar un detalle que en CDMX puede cambiarlo todo: el clima.

Este jueves se espera un inicio de día fresco y con cielo nublado, mientras que durante la tarde aumentará la posibilidad de lluvias en distintas zonas de la capital.

Las temperaturas estarán alrededor de los 13 a 15 grados durante las primeras horas y podrían alcanzar entre 24 y 26 grados por la tarde.

Así que, si vas a salir a un concierto, una actividad cultural o simplemente a recorrer la ciudad, el paraguas puede convertirse en tu mejor accesorio del día.

Y sí, también conviene salir con tiempo: lluvia más tráfico en CDMX es una combinación que nadie pidió.

¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex hoy jueves 10 de septiembre?

Y hablando de moverte por la ciudad, antes de prender el coche también hay que echarle un ojo al Hoy No Circula de este jueves 10 de septiembre.

La restricción aplica para los vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, así como para automóviles con holograma 1 y 2, dentro de los horarios establecidos por el programa en CDMX y los municipios del Estado de México donde aplica.

Y ahora sí, ya tienes el mapa para armar tu jueves: música, actividades gratis, clima y hasta el Hoy No Circula para que nada te agarre desprevenido.

Si todavía no decides qué hacer, date una vuelta por la cartelera de adn Noticias, donde puedes encontrar más conciertos, eventos y opciones para disfrutar la CDMX; porque plan siempre hay; lo difícil es decidir cuál alcanza el tiempo, la cartera y las ganas.

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