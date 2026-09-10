Aguachile, quesadillas, música y artesanías en el Festival Nayarit en Chapultepec

Si aún no tienes plan para este fin de semana y quieres disfrutar de música, danza, talleres, artesanía y gastronomía, se llevará a cabo el Festival Nayarit en Los Pinos y aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuándo y dónde es el Festival Nayarit en Chapultepec?

Este evento se llevará a cabo el sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026 de las 10:00 a las 17:00 horas en el Complejo Cultural Los Pinos ubicado en Calzada del Rey s/n Bosque de Chapultepec I Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La forma más sencilla de llegar es en transporte público usando la Línea 7 del Metro y bajando en la estación Constituyentes, posteriormente solo deberás caminar unos minutos para llegar al recinto.

Festival Nayarit en Los Pinos

¿Qué habrá en el evento?

Habrá una gran variedad de actividades para toda la familia, en la música se presentará la Orquesta de Cámara de Nayari Voces OCANAY, Mariachi Tradicional Femenil Flor de la Sierra, Grupo de Danza Nayar y Ballet Nuevo Nayarit.

Habrá talleres de Ojos de Dios, cerámica, Nierika y grabado, cada una de estas sesiones esta programada en diferentes horarios.

Pero si lo que quieres es disfrutar de la gastronomía, en las Cocinas de Humo podrás encontrar platillos como:

Pescado zarandeado

Tostadas de aguachile

Tacos dorados de camarón

Pozole de camarón

Chicharrón de pescado

Ceviche de camarón seco

Barcinas de camarón

Tostadas de marlín

Pescado empapelado

Atole de ciruela de Santiago Ixcuintla

Tostada de Jala

Quesadillas de maíz rellenas de carne en salsa roja

Pan de mujer relleno de Jala

Agua fresca de maíz

Nanche de Tepic

También podrás comprar tejuino, curtidos, cacahuates, mermeladas, mazapán, chocolate, miel, quesos, aguas frescas, salsas, café y tequila.

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