Se acabó el Festival Arre 2026, ya volvimos a la realidad y probablemente también llegó ese momento incómodo de revisar la cuenta bancaria, pero espera, porque todavía hay dinero que podemos rescatar.

Si después de cantar, bailar, brincar y decir “ya no gasto más” unas cinco veces te quedó saldo en la pulsera HSBC PAY, no la tires todavía, pues esos pesitos que sobrevivieron al festival pueden regresar a tu bolsillo y aquí en adn noticias te contamos cómo.

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¿Cómo pedir el reembolso de la pulsera HSBC PAY del Arre?

La buena noticia es que el saldo restante de la pulsera HSBC PAY sí puede ser reembolsado y el trámite no genera cargos por servicio ni comisión bancaria.

Eso sí, el procedimiento cambia según la forma en que recargaste tu pulsera, no es lo mismo haber hecho una precarga en línea que haber metido dinero directamente en los módulos del festival.

Si recargaste únicamente en línea

Si hiciste tus recargas exclusivamente mediante la plataforma oficial de precarga y utilizaste una tarjeta de crédito o débito, el reembolso del saldo restante se realiza automáticamente a las tarjetas con las que hiciste las recargas.

El depósito se realizará dentro de los 15 días hábiles posteriores al término del festival.

Ahora, si utilizaste más de una tarjeta, el reembolso se distribuirá tomando en cuenta el orden cronológico de las recargas.

En este caso no tienes que solicitar manualmente el dinero: basta con esperar el depósito correspondiente.

¿Qué pasa con tu dinero si recargaste la pulsera dentro del Arre?

Aquí cambia la cosa, pues si agregaste saldo en los módulos de HSBC PAY dentro del festival, ya fuera con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo, tendrás que solicitar el reembolso mediante el formulario en línea que habilite el Festival Arre.

El periodo y el proceso para realizar esta solicitud son publicados por los canales oficiales del Festival Arre, por eso, antes de tirar la pulsera o dar el dinero por perdido, conviene conservarla y revisar las indicaciones oficiales.

¿Recargaste en efectivo? También puedes recuperar tu dinero

Esta es probablemente una de las dudas más importantes, si recargaste en efectivo dentro del Festival Arre, el saldo que haya quedado en tu pulsera también puede solicitarse mediante el proceso de reembolso en línea.

Para recibir el dinero tendrás que registrar una cuenta bancaria durante el trámite; así que esos billetes que metiste a la pulsera no se quedaron automáticamente en el festival.

Eso sí, necesitarás realizar la solicitud correspondiente dentro del periodo establecido.

¿Qué pasa si recargué en línea y también en el festival?

Si hiciste ambas cosas, el reembolso se divide en dos escenarios, ya que, si el saldo que quedó en tu pulsera es igual o menor a la cantidad que habías recargado originalmente en línea, todo el saldo restante se reembolsará automáticamente al método de pago registrado en esa cuenta.

Pero si el saldo que quedó es mayor a lo que recargaste en línea, recibirás automáticamente la cantidad correspondiente a esa recarga.

Para recuperar el excedente tendrás que solicitarlo mediante el formulario de reembolso.

Recuerda, tienes hasta el 30 de septiembre de 2026 para realizar la solicitud de reembolso, así que no lo dejes para después ni guardes la pulsera en algún cajón con la esperanza de acordarte en octubre, porque ahí sí tu cartera podría entrar en crisis.

¿La bonificación del 20% de HSBC también aplica al reembolso?

Aquí hay una diferencia importante, la bonificación del 20% de HSBC corresponde a los consumos realizados con saldo recargado mediante una tarjeta de crédito HSBC y tiene un tope de mil pesos por usuario.

Pero el saldo que no gastaste y que posteriormente te sea reembolsado no genera esa bonificación; en pocas palabras el beneficio aplica a lo que consumiste, no al dinero que sobrevivió en la pulsera.

Así que no esperes que esos pesos regresen con otros 20% de regalo, porque eso sí sería demasiado bonito.

¿Qué pasa si perdí mi pulsera HSBC PAY?

Aquí sí hay malas noticias, ya que, si perdiste la pulsera, el saldo restante no puede reclamarse ni solicitarse como reembolso.

Por eso, si todavía la tienes guardada entre boletos, lentes, pulseritas y todo ese pequeño museo de recuerdos del Festival Arre 2026, no la tires todavía.

Para solicitar el reembolso en línea necesitas conservar la pulsera, ya que debes ingresar el número de folio que aparece detrás del chip y proporcionar los datos solicitados para recibir el dinero.

¿Dónde puedo pedir ayuda con el reembolso del Arre?

Si tienes algún problema durante el proceso, el Festival Arre indica que puedes solicitar asistencia a través de sus redes sociales o mediante el correo ReembolsosOVG@oakviewgroup.com.

Así que revisa bien tu caso, guarda la pulsera y no dejes ese saldo abandonado, porque el Festival Arre ya terminó, pero nuestro dinero todavía tiene boleto de regreso a casa.

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