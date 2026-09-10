Resultados TRIS hoy jueves 10 de septiembre: números ganadores de la Lotería Nacional

Ya sabemos que uno compra el boleto del TRIS pensando “pues a ver qué pasa”, pero cuando llega la hora del sorteo la curiosidad gana y terminamos revisando los resultados una y otra vez.

Si jugaste al TRIS de la Lotería Nacional este jueves 10 de septiembre, aquí puedes consultar las combinaciones ganadoras conforme se realizan los cinco sorteos del día.

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Resultados del TRIS hoy 10 de septiembre

Recuerda que el TRIS tiene cinco modalidades: Medio Día, De las Tres, Extra, De las Siete y Clásico; cada una cuenta con su propio número de sorteo y horario.

Estos son los resultados disponibles hasta el momento:

• TRIS Medio Día: sorteo 36613 | número ganador: 03450 | Multiplicador: Sí

• TRIS De las Tres: sorteo 36614 | resultado: 7-1-6-1-2 | Multiplicador: NO

• TRIS Extra: sorteo 36615 | resultado: pendiente

• TRIS De las Siete: sorteo 36616 | resultado: pendiente

• TRIS Clásico: sorteo 36617 | resultado: pendiente

La información de esta nota se actualizará conforme la Lotería Nacional dé a conocer las combinaciones de cada sorteo.

¿A qué hora salen los resultados del TRIS hoy?

Si ya estás entrando a la página cada cinco minutos para ver si apareció tu combinación, tranquilo: los resultados no salen todos al mismo tiempo.

• TRIS Medio Día: 13:00 horas

• TRIS De las Tres: 15:00 horas

• TRIS Extra: 17:00 horas

• TRIS De las Siete: 19:00 horas

• TRIS Clásico: 21:00 horas

Así que, si todavía no aparece alguno de los resultados, no significa que la suerte haya decidido ignorarte. Simplemente hay que esperar a que llegue la hora correspondiente.

¿Cómo saber si ganaste en el TRIS?

Compara los cinco dígitos de tu jugada con la combinación ganadora del sorteo en el que participaste, además, si jugaste con Multiplicador, también revisa esa modalidad para saber si aplica a tu jugada.

Si tus números coinciden, vuelve a revisar el boleto antes de celebrar y, sobre todo, guárdalo muy bien, porque es el comprobante que necesitarás para reclamar el premio.

Después de los gastos del regreso a clases, una entrada extra de dinero definitivamente no le caería mal a nadie.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del TRIS?

Si resultaste ganador, no dejes el boleto olvidado durante meses, ya que, de acuerdo con la información de Lotería Nacional, tienes 60 días naturales para cobrar el premio, contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Por eso, si la suerte estuvo de tu lado este jueves 10 de septiembre, revisa las condiciones para cobrarlo y conserva tu boleto en buen estado.

¿Y si hoy sí fue tu día de suerte?

Tal vez esos cinco números que elegiste por costumbre, por corazonada o porque simplemente “se te ocurrieron” terminaron dándote una buena noticia.

Revisa con calma los resultados del TRIS de este jueves 10 de septiembre y, si alguno coincide con tu jugada, no pierdas de vista el boleto.

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