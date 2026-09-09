¿Hoy será el día en que la suerte por fin se acuerde de nosotros? Si jugaste al TRIS este miércoles 9 de septiembre, más vale tener el boleto a la mano porque aquí puedes consultar los números ganadores de los sorteos de la Lotería Nacional.

Y es que seamos honestos, con los gastos de la casa, el transporte, el súper y uno que otro gustito que se nos atravesó, un dinerito extra no le cae mal a nadie, ¿o no? Así que, sin más, aquí te dejamos los números ganadores de la Lotería Nacional.

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Porque nuestras fiestas patrias también se viven con ilusión, sueños y la esperanza de que… pic.twitter.com/GApozrjgFy — Lotería Nacional (@lotenal) September 3, 2026

¿Cuáles son los números ganadores del TRIS hoy 9 de septiembre?

El TRIS este miércoles trae los siguientes números, ¿la suerte estuvo de tu lado?

• Tris Medio Día: 36608 | número ganador: 1-2-4-1-8 | Multiplicador: NO

• Tris de las Tres: En Proceso

• Tris Extra: En Proceso

• Tris de las Siete: En Proceso

• Tris Clásico: En Proceso

Recuerda que los resultados deben consultarse y compararse con tu boleto o constancia de participación.

¿A qué hora salen los resultados del TRIS?

Pon tu alarma, pues si estás esperando el resultado de un sorteo en particular, aquí te decimos a qué hora juega cada modalidad:

TRIS Medio Día: 13:00 horas

TRIS De las Tres: 15:00 horas

TRIS Extra: 17:00 horas

TRIS De las Siete: 19:00 horas

TRIS Clásico: 21:00 horas

Así que si todavía no aparece el resultado que buscas, calma; puede que el sorteo todavía ni haya empezado.

Resultados de #TrisMedioDía No. 36608 👇🏾

Combinación ganadora:✨ 1-2-4-1-8 ✨

Multiplicador: NO ❌

¡Felicidades a los ganadores! 🥳 pic.twitter.com/UgDMrTgfK9 — Lotería Nacional (@lotenal) September 9, 2026

¿Cuánto cuesta jugar al TRIS?

Una de las razones por las que este sorteo es tan popular es que puedes jugar desde $1 peso y aumentar tu apuesta dependiendo de la modalidad que elijas.

Eso sí, antes de pensar en qué harías con el premio, primero hay que pegarle al numerito, y ahí sí, que la suerte haga lo suyo.

¿Cuánto dinero puedo ganar con el TRIS?

Depende de la modalidad y de cuánto apuestes, por ejemplo, en la modalidad Directa de 5 puedes ganar hasta $50 mil pesos por cada peso jugado si aciertas los cinco números en el orden correspondiente.

También existen opciones para jugar con menos cifras, como Directa de 4, Directa de 3, Par Inicial, Par Final, Número Inicial y Número Final.

¿Cómo se juega el TRIS?

Aquí puedes elegir tus propios números o dejar que la suerte decida por ti mediante opciones como el Trismático o Al Azar, la combinación ganadora se forma con cinco dígitos, del 0 al 9.

Así que sí, ese número que traes porque “siempre me aparece” puede jugarse... aunque la matemática no se deje convencer por las corazonadas.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del TRIS?

Si resultaste ganador, no dejes el boleto olvidado en la cartera hasta que aparezca otra vez por casualidad; la Lotería Nacional señala que tienes 60 días naturales para cobrar el premio.

Así que primero revisa tus números, luego guarda muy bien tu boleto y, si la suerte finalmente te sonrió, toca hacer el trámite para cobrar.

Y bueno, si hoy el TRIS te dio una alegría, ¡qué bonito! Si no, tampoco hay que perder la fe, pues mañana puede ser otro día para probar suerte y aquí en adn noticias te lo estaremos notificando.

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