Los mejores lugares de CDMX que tienen deliciosos desayunos todo el día

En la CDMX podemos encontrar una gran variedad de lugares para comer y si eres de los que les gustan los desayunos sin importar la hora, hay lugares all day breakfast que tienes que visitar y aquí te contamos sobre ellos.

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Gallo Pinto

Este lugar esta pensado para los que llevan prisa y quieren un desayuno rico y rápido, cuenta con platillos clásicos y bebidas para llevar. En el menú puedes encontrar chilaquiles con pollo ahumado con leña, avocado toast, pan francés con frutos rojos, huevos del corral al gusto, molletes y croissant de pastrami.

Además cuenta con una gran variedad de bebidas frías enlatadas para facilitar el transporte si es que quieres tu desayuno para llevar. Entre las opciones se encuentran el Gallo Tonic, latte de miel de abeja, caramelo, vainilla y matcha latte. Los precios por persona son de alrededor de 250 pesos.

El lugar se encuentra ubicado en Avenida Cuauhtémoc 870, colonia Narvarte y tiene un horario de martes a viernes de las 08:00 a las 21:30 horas, sábado de 09:00 a 20:00 horas y domingo de las 09:00 a las 17:00 horas.

Restaurantes all day breakfast en CDMX (Itandehui Cervantes)

BAD! (Breakfast All Day)

Aquí puedes encontrar wafles, sándwiches, pan francés, pancakes, toast de aguacate y bebidas como café, marcha, té, jugo verde, naranjada y coldbrew. Los precios varían y van desde lo 50 pesos en bebidas hasta 185 en comida.

El lugar se encuentra ubicado en Dinamarca 50 Loc-H en la colonia Juárez y tiene un horario de lunes a viernes de las 08:00 a las 15:00 horas, sábado y domingo de las 09:00 a las 16:00 horas.

Breakfast

En este restaurante puedes encontrar chilaquiles, sopes, enchiladas, toast de huevo, sándwich y bebidas como café, té, jugos y postres como panques, tartas y cheese cake. Los precio van de los 60 a los 215 pesos. Se encuentra ubicado en Tabasco 216 en la colonia Roma Norte y tiene un horario de lunes a miércoles de las 08:00 a las 17:00 horas, de jueves a sábado de las 08:00 a las 22:00 horas y domingos de las 08:00 a las 18:00 horas.

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