Conciertos en CDMX hoy 1 de septiembre: Mario Aguilar y tributo a The Beatles prenden este martes

Si estás buscando qué hacer en la CDMX este martes 1 de septiembre, te contamos que sí hay varias opciones. Si lo tuyo es la música o las obras de teatro, sigue leyendo y checa la mejor guía cultural.

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¿Qué artista se presenta en el Auditorio Nacional hoy?

Este martes el Auditorio Nacional está listo para recibir a los fans del comediante e influencer Mario Aguilar, quien celebra sus 10 años de carrera artística.

Aunque no se trata propiamente de un concierto, sí incluye interpretaciones musicales. El creador de contenido preparó el show Diezmadre que incluirá sketches, monólogos y música. Si eres fan del influencer, aprovecha tu tiempo libre para relajarte también en martes.

Fecha: Martes 1 de septiembre

Hora: 20:30 horas

Precio: Boletos desde $220 pesos y aún hay entradas disponibles en este ENLACE

¿Qué conciertos gratis hay en la CDMX hoy 1 de septiembre?

La CDMX es una ciudad viva que siempre está de fiesta, sí, aún en martes. Y, en septiembre, también hay eventos que son totalmente gratuitos. Esta semana, las opciones son:

The Beatles: Habrá concierto homenaje, que comienza a las 17:00 h. Se trata de un tributo gratuito organizado por el IPN.

Paisajes sonoros/experiencia audiovisual: Centro Cultural de España en México, Guatemala 18, Centro Histórico, a las 19:00 horas.

Cartelera de teatro hoy 1 de septiembre

Además de la música y los shows en grandes escenarios icónicos como el Auditorio Nacional, la capital mexicana cuenta con una amplia cartelera de obras de teatro. Las puestas en escena disponibles son las siguientes:

Opción Múltiple : Teatro Sergio Magaña

: Teatro Sergio Magaña Te Quiero Hasta la Luna: Foro Lucerna

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