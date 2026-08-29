Resultados Tris hoy sábado 29 de agosto de 2026: Los números ganadores de la Lotería Nacional

Este sábado 29 de agosto la suerte ya comenzó a repartir números en el Tris y seguramente más de uno ya tiene el boleto cerca para comprobar si esta vez los números elegidos fueron los buenos.

La jornada de la Lotería Nacional tiene cinco sorteos y los resultados van apareciendo a lo largo del día, así que, si hoy decidiste probar suerte, aquí puedes consultar los resultados del Tris hoy sábado 29 de agosto de 2026 y revisar qué combinación salió en cada sorteo.

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¿Cuáles son los resultados del Tris hoy sábado 29 de agosto?

Este sábado se realizan cinco sorteos del Tris: Medio Día, De las Tres, Extra, De las Siete y Clásico, cada uno tiene una combinación ganadora distinta.

El primer resultado de la jornada ya fue publicado por la Lotería Nacional:

Tris Medio Día: sorteo 36553 | número ganador: 1-9-7-0-6 | Multiplicador: Sí.

Tris De las Tres: sorteo 36554 | número ganador: 3-4-0-9-9 | Multiplicador: NO.

Tris Extra: pendiente.

Tris De las Siete: pendiente.

Tris Clásico: pendiente.

Si tu boleto corresponde a alguno de los sorteos que todavía no se realiza, toca esperar un poco.

¿A qué hora salen los resultados del Tris hoy?

Para este sábado 29 de agosto, los cinco sorteos del Tris tienen los siguientes horarios:

• Medio Día: 13:00 horas

• De las Tres: 15:00 horas

• Extra: 17:00 horas

• De las Siete: 19:00 horas

• Clásico: 21:00 horas

Los resultados oficiales pueden consultarse después de cada sorteo a través de los canales de la Lotería Nacional o por este medio, adn noticias.

¿Cómo saber si ganaste en el Tris?

Cuando ya esté disponible el resultado del sorteo en el que participaste, toma tu boleto y compara la combinación con los números ganadores; es importante hacerlo con calma y revisar las cifras en el orden correspondiente a la modalidad de juego que elegiste.

También debes verificar si tu participación tiene Multiplicador, pues esta modalidad puede modificar el premio obtenido.

La propia Lotería Nacional señala que el boleto o la constancia de participación son los comprobantes oficiales para cobrar un premio, por lo que conviene conservarlos en buen estado.

¿Cómo cobrar un premio del Tris?

¿La suerte finalmente estuvo de tu lado? Antes de pensar qué vas a hacer con el premio, hay un pequeño detalle que no conviene olvidar: guarda muy bien tu boleto.

La Lotería Nacional señala que cualquier premio puede cobrarse en sus oficinas a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Para premios de hasta 9 mil 999.99 pesos brutos, también existen opciones de cobro en agencias de venta directa o expendios autorizados.

Además, los premios desde 3 mil pesos brutos pueden cobrarse en sucursales de Santander y Scotiabank, de acuerdo con las condiciones establecidas por la institución.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del Tris?

Este es uno de esos datos que vale la pena guardar: tienes 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo, para reclamar tu premio.

Después de ese periodo, el derecho a cobrarlo caduca, así que, si tus números resultaron ganadores, no dejes el boleto olvidado en la cartera, entre papeles o, peor todavía, en el bolsillo de un pantalón que está a punto de entrar a la lavadora.

¿Qué necesito para cobrar mi premio del Tris?

El primer requisito es conservar el boleto ganador o la constancia de participación en buen estado, ya que son los comprobantes que acreditan la participación en el sorteo.

Para premios de 10 mil pesos brutos o más, la Lotería Nacional establece requisitos adicionales, como identificación oficial vigente, CURP, RFC, estado de cuenta y Constancia de Situación Fiscal, además de otra documentación que puede solicitarse según el procedimiento de pago.

La jornada todavía no termina, así que habrá que esperar las siguientes combinaciones del Tris hoy sábado 29 de agosto y quizá esos números que elegiste hoy tengan una buena noticia guardada para ti.

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