Cocina mexicana destaca en la Guía Michelin Estados Unidos 2026

La ceremonia de la Guía Michelin para el suroeste de Estados Unidos 2026 se realizó en Las Vegas y reveló que la cocina mexicana es una de las más destacadas en todo Norteamérica.

Con un evento histórico, la famosa Guía Michelin regresó a “La Ciudad del Pecado”, también apodada como “La Ciudad de las Luces” y presentó su primera edición regional en el Hotel Fountainebleau Las Vegas, después de 17 largos años.

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Cocina mexicana entre las favoritas

Sí, la cocina mexicana es una de las favoritas, pues de acuerdo con la lista de 11 estilos culinarios más famosos, ocupa el lugar número 2.

Cocina Mexicana en la Guía Michelin 2026 (Revista Central)

Americana: 21.74%

Mexicana: 17.39%

Francesa: 13.04%

Vietnamita: 8.70%

Italiana: 8.70%

Fusión:8.70%

Española: 4.35%

Tailandesa: 4.35%

India: 4.35%

Judía: 4.3%

China: 4.35%

¿Cuál fue el restaurante reconocido con dos estrellas Michelin

Solo a un restaurante le fueron otorgadas dos estrellas Michelin y este es Joël Robuchon, que sirve cocina francesa para paladares sofisticados.

Hay que destacar que este restaurante ya fue distinguido con las cinco estrellas de Forbes, los cinco diamantes de la AAA, y el Grand Award de Wine Spectator.

¿Qué restaurantes recibieron una estrella Michelin?

É by José Andrés, Las Vegas: cocina vanguardista con raíces españolas

L’Atelier de Joël Robuchon, Las Vegas: alta cocina francesa contemporánea

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