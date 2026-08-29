Conciertos en CDMX hoy 29 de agosto: Rosalía, Enjambre y actividades GRATIS

¿Es sábado y no tienes plan? No te preocupes, pues si tienes agenda libre checa estos planes que la Ciudad de México tiene para ti, te daremos un spoiler, será una noche cargada de música para distintos gustos.

Así que si no quieres pasarte la noche de este sábado en casa, checa esta nota, pues aquí en adn noticias te contaremos todo lo que debes saber sobre los conciertos que habrá este 29 de agosto.

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¿Qué conciertos habrá en CDMX el 29 de agosto?

La cartelera de conciertos en CDMX para este sábado reúne cinco presentaciones que se realizarán en diferentes puntos de la capital:

Rosalía — Palacio de los Deportes

Sr. Bikini — Teatro Metropólitan

No Te Va Gustar — Pepsi Center WTC

Enjambre — Estadio GNP Seguros

Ladrones — Pabellón Oeste

Rosalía

Rosalía presenta hoy su penúltimo concierto en la CDMX como parte de su gira LUX Tour 2026, volviendo a encontrarse con sus fans en el Palacio de los Deportes.

La presentación está programada para las 20:00 horas, con apertura de puertas prevista desde las 18:00 horas.

¿Aún hay boletos para ver a Rosalía hoy 28 de agosto en el Palacio de los Deportes?, la respuesta es no, ya no quedan boletos para escuchar a la intérprete de “Catalina”, sin embargo puedes checar la disponibilidad de entradas para su último concierto que se llevará a cabo el 29 de agosto, dando clic aquí.

Enjambre

Los seguidores del rock mexicano también tendrán una opción para este sábado; enjambre llegará al Estadio GNP Seguros con un concierto programado para las 21:00 horas.

La banda forma parte de una de las presentaciones más esperadas de la agenda musical del fin de semana en CDMX.

No Te Va Gustar

Si lo tuyo es el rock en español, No Te Va Gustar tendrá una presentación en el Pepsi Center WTC; el concierto está contemplado para las 20:30 horas, por lo que será otra de las opciones para quienes buscan música en vivo durante la noche del sábado.

Sr. Bikini

El Teatro Metropólitan también tendrá actividad este sábado con Sr. Bikini, cuya presentación está programada para las 20:00 horas; la banda se suma a una cartelera que este fin de semana tendrá propuestas de distintos géneros y generaciones.

Ladrones

Otra alternativa para este sábado será Ladrones, agrupación que llegará al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes; el show está programado para las 20:30 horas, de acuerdo con la cartelera del fin de semana.

¿Habrá actividades GRATIS hoy 29 de agosto en la CDMX?

Si además de los conciertos buscas un plan que no implique gastar en entrada, este sábado 29 de agosto hay actividades gratuitas en distintos puntos de la CDMX.

Entre las opciones destaca el baile masivo de “Thriller”, que se realizará a las 13:00 horas en el Monumento a la Revolución; también está el Thai Festival México 2026, en el Cenart, de 11:00 a 18:00 horas, con actividades culturales, música, gastronomía y demostraciones de Muay Thai.

Otra alternativa es la Celebración del Frijol, en el Complejo Cultural Los Pinos, donde habrá actividades relacionadas con la gastronomía y cultura alimentaria de México, de 10:00 a 17:00 horas.

Así que si todavía no decides cómo pasar este sábado, la CDMX tiene opciones para escuchar música en vivo o armar un plan cultural sin gastar de más.

¿Cómo estará el clima en CDMX este sábado 29 de agosto?

Antes de salir rumbo al concierto, toma en cuenta el clima, no queremos que te lleves una sorpresa desagradable, pues para este sábado 29 de agosto se pronostica lluvia en la Ciudad de México, con una temperatura máxima de alrededor de 22 grados y mínima de 12 grados.

Si ya tienes boleto, solo queda disfrutar, cantar a todo pulmón y vivir la noche. ¿A cuál concierto vas?

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