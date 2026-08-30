Conciertos CDMX hoy 30 de agosto: ¡Enjambre, Fey, Nanpa Básico y eventos GRATIS!

¿Ya estás pensando que el fin de semana se terminó? Aún no tan rápido, pues este domingo 30 de agosto todavía hay música para rato en la Ciudad de México y la cartelera viene bastante variada.

Rock, pop, música urbana y hasta una buena dosis de baile forman parte de los planes para hoy; y si además quieres salir sin gastar demasiado, también hay varias actividades gratuitas para cerrar agosto sin que la cartera termine llorando.

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¿Qué conciertos hay en CDMX hoy domingo 30 de agosto?

Este domingo hay cuatro conciertos que destacan en distintos recintos de la capital: Enjambre, Interpuesto, Fey y Nanpa Básico.

Aquí te contamos dónde serán y a qué hora comienzan para que puedas organizar tu domingo sin andar corriendo de un lado a otro.

Enjambre

Los fans del rock mexicano tienen una cita con Enjambre este domingo 30 de agosto en el Estadio GNP Seguros.

La presentación está programada para las 20:00 horas, de acuerdo con la cartelera de Ticketmaster.

La banda tendrá así una nueva fecha en la capital durante este fin de semana, una oportunidad para quienes quieren despedir agosto cantando a todo pulmón.

Interpuesto

Si lo tuyo es el rock en español, Interpuesto tiene preparado un concierto especial en el Lunario del Auditorio Nacional.

La agrupación celebrará sus 35 años de trayectoria con una presentación programada para las 19:30 horas de este domingo; el espectáculo tendrá un recorrido por algunos de los temas más representativos de su carrera y contará con invitados especiales.

El Lunario señala que será la primera presentación de Interpuesto en este recinto.

Fey

El pop tendrá una de las citas más esperadas del domingo con Fey, quien llegará al Auditorio Nacional como parte de su Forever 17 Tour.

El concierto comenzará a las 18:00 horas, por lo que será una de las primeras opciones musicales de la jornada.

La presentación promete una noche para cantar y bailar con los éxitos que han acompañado distintas etapas de la carrera de la cantante.

Nanpa Básico

Para quienes prefieren la música urbana, Nanpa Básico se presentará este domingo en el Palacio de los Deportes.

La cita está programada para las 19:00 horas, de acuerdo con la cartelera de Ticketmaster.

Así que si tienes boleto, ya sabes: domingo de música y a cerrar el fin de semana con una buena dosis de rap.

¿Habrá eventos GRATIS en CDMX hoy 30 de agosto?

Aquí viene la parte que le puede interesar a quienes quieren salir, pero no necesariamente gastar en un concierto.

Este domingo hay diferentes actividades gratuitas en la CDMX, desde música y baile hasta gastronomía y propuestas culturales.

Amandititita GRATIS en Tláhuac

Amandititita continúa con su gira “Cuícatl: La ciudad que suena”, una serie de presentaciones gratuitas en distintas alcaldías de la capital.

Este domingo 30 de agosto la cantante llegará a Mixquic, Tláhuac, con entrada libre; la Secretaría de Cultura de la CDMX confirmó esta sede como parte del calendario de la gira.

La programación contempla además la participación de artistas emergentes que acompañan cada presentación.

Sonido La Changa GRATIS en Ciudad Universitaria

Si quieres bailar, esta opción seguramente te va a interesar, pues Sonido La Changa ofrecerá un baile gratuito este domingo en la explanada del Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria.

La jornada comenzará a las 16:00 horas con una mesa dedicada a la preservación de la cultura sonidera; posteriormente, a las 17:30 horas, comenzará el baile colectivo con cumbia y salsa tropical.

La Feria del Nopal 2026

El evento se realiza en el Monumento a la Revolución y tendrá actividades culturales, gastronómicas y artísticas durante toda la jornada.

Para cerrar el domingo, Los Llayras se presentarán a las 16:00 horas; antes habrá música y danza folclórica, además de una clausura con chinelos; la entrada a la feria es gratuita.

Así que este domingo 30 de agosto no hay pretexto para quedarse en casa, pues, ya sea con boleto en mano para cantar con tu artista favorito o buscando un plan gratuito para salir a despejarte, la CDMX tiene opciones para todos los gustos.

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