Fecha y actividades de Calaverandia 2026, un evento para celebrar Día de Muertos

En México uno de los eventos más importantes es el Día de Muertos y este 2026 se llevará a cabo la séptima edición de Calaverandia que busca honrar a las almas de aquellos que ya no están, habrá gastronomía, arte y música, así que no te lo puedes perder.

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¿Cuándo será Calaverandia?

El Parque Temático Calaverandia estará abierto a partir del 20 de octubre en Avenida Manuel Ávila Camacho s/n, Lomas del Cpuntry en Guadalajara Jalisco. Tendrá un horario de domingo a jueves de las 19:00 a las 00:00 horas y viernes y sábado de las 19:00 a las 01:00 horas.

Los precios del boleto en preventa que comienza el 28 de agosto son los siguientes:

General adulto: 756 pesos

Niños de 4 a 12 años: 378 pesos

Comfort pass adulto: mil 440 pesos

Comfort pass niño: 783 pesos

Posteriormente costarán:

General adulto: 840 pesos

Niños de 4 a 12 años: 420 pesos

Comfort pass adulto: mil 600

Comfort pass niño: 870 pesos

¿Qué habrá en Calaverandia?

Los asistentes podrán disfrutar de un cementerio interactivo y lago con trajineras. Habrá un gran altar con ofrenda monumental.

En la plaza podrás disfrutar de la zona gastronómica donde habrá una gran variedad de comida y bebidas típicas de México.

Omitlán es una experiencia que recrea un pueblo mexicano con la esencia de Calaverandia con resbaladilla y alberca de pelotas.

Limbo es una zona donde habrá alebrijes y decoraciones con colores neón y una catrina de 15 metros de altura.

Habrá un espectáculo llamado “Alma” que combina tecnología 4D, iluminación robótica, pirotecnia y actores. “Taü” es una puesta en escena con luces, sonido, acrobacias y danza.

Así que si eres fan de esta temporada no te puedes perder este evento que podrás disfrutar en familia y con amigos.

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