¿Te dijeron que “te falta aura”? pues este domingo tendrás una nueva oportunidad para demostrar que se equivoca, con la Batalla masiva de farmear aura en la CDMX.

Así que prepara tus mejores pasos y lánzate al evento el cual promete convertir uno de los lugares más emblemáticos de la capital en una especie de escenario para demostrar carisma, actitud y, por supuesto, mucha aura.

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😎🏫 Las batallas de aura subieron de nivel: ya llegaron a la universidad



🎓🔥 Estudiantes de una universidad privada organizaron su primer torneo para “farmear aura” y descubrir quién se lleva todas las miradas en el campus pic.twitter.com/diYsgd9dQe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 22, 2026

¿Cuándo será la batalla de farmear aura en CDMX?

La cita será en el emblemático Monumento a la Revolución este domingo 30 de agosto a partir de las 12:00 horas, así que ya sabes, si el domingo no tenías plan y de repente te dieron ganas de ir a demostrar que tienes presencia, internet acaba de darte una tarea.

¿Qué es una batalla de aura?

Aunque suene como algo salido de un videojuego, el concepto tiene precisamente parte de su origen en el lenguaje gamer.

“Farmear” se utiliza para describir la acción de conseguir recursos o acumular algo de manera repetida; sin embargo, en redes sociales, el término se mezcló con “aura”, una palabra que la generación joven utiliza para hablar de carisma, seguridad, estilo o esa capacidad de llamar la atención sin esforzarse demasiado.

De ahí surgió la idea de “farmear aura”: realizar acciones que hagan que una persona gane puntos de popularidad, presencia o actitud frente a los demás.

Y como internet nunca se conforma con dejar una tendencia en internet, ahora también existen batallas presenciales.

¿Cómo son las batallas para farmear aura?

En estos encuentros, los participantes buscan demostrar quién tiene más presencia frente al público.

La dinámica puede incluir poses, baile, actitud o distintas formas de llamar la atención, dependiendo de las reglas establecidas para cada convocatoria.

La idea es sencilla, hacer algo que provoque una reacción y demostrar que tienes suficiente aura para llevarte la atención del público.

No se necesita una capa, poderes sobrenaturales ni una entrada triunfal de película; aunque, considerando el concepto, probablemente una buena entrada sí ayude.

Ya hubo una batalla de aura en el Monumento a la Revolución

Esta no sería la primera vez que una convocatoria de este tipo reúne a jóvenes en el Monumento a la Revolución.

El pasado 22 de agosto, cientos de personas se dieron cita en este mismo lugar para participar en una batalla de aura que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Las imágenes del encuentro mostraron a jóvenes participando en dinámicas frente a otros asistentes, mientras el concepto de “farmear aura” continuaba ganando popularidad.

¿Quién puede participar en la batalla de aura?

La convocatoria invita a la comunidad a reunirse en el Monumento a la Revolución, aunque los detalles específicos sobre las reglas de participación pueden cambiar conforme se acerque el evento.

Lo que sí está confirmado por la convocatoria es el lugar y horario anunciados para este domingo 30 de agosto.

Así que, si estás pensando en ir, revisa las indicaciones que publique la cuenta que lanzó la convocatoria y sigue cualquier instrucción de las autoridades del lugar.

Prepara la actitud, el outfit y, sobre todo, la confianza, que este domingo la CDMX podría convertirse nuevamente en el escenario de una competencia donde el premio más importante quizá sea salir de ahí pensando: “sí, efectivamente, tengo aura”.

👀Lo has escuchado, se hizo tendencia y todo el mundo habla de ello, pero, ¿sabes qué es farmear aura?

🤔No te quedes con la duda, aunque el termino salió de los videojuegos, hoy todos lo han escuchado de alguna manera y acá te contamos todo lo que debes saber😆 pic.twitter.com/hgOLs6InLy — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 26, 2026

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