Conchas, orejas y cocol: Fecha y lugar del Festival del pan de dulce mexicano en CDMX

No hay quien se resista a un pan de dulce y si eres de los que no perdona desayunar o cenar un café acompañado de una concha, cuernito o una mantecada no te puedes perder el Festival del pan de dulce mexicano que se llevará a cabo en la CDMX.

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¿Cuándo y dónde será el Festival del pan de dulce mexicano?

Es una iniciativa de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y la Secretaría de Cultura quienes nombraron este antojito Patrimonio Inmaterial de nuestra capital y por primera vez tendrá su festival.

Se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de septiembre de las 10:00 a las 20:00 horas en la UTOPÍA Coyoacán ubicada en Avenida Miguel Hidalgo 128, San Lucas y lo mejor es que la entrada es libre.

Festival del pan de dulce

¿Qué habrá en el festival?

El pan de dulce es uno de los mas coloridos y llenos de sabor, si asistes podrás deleitar tu paladar con una concha, mantecada, chilindrina, cubilete, cuernito, ladrillo, oreja, rebanada de mantequilla, piedra, bigote, beso, bísquet, churros y cocol.

Pero no solo disfrutarás de estos manjares, habrá un museo temporal y ponencias sobre técnicas y preparación del pan de dulce.

El pan difuminó las barreras entre clases sociales

Los conquistadores españoles aprovecharon los bastos cultivos de maíz que había en el territorio para la creación del pan horneado. En la Nueva España se dividía entre el pan floreado para virreyes, obispos y personas de altos ingresos y el pan corriente conocido como pambazo y lo consumían personas de bajos recursos.

Ante ello, los productores de pan pidieron que les dejaran experimentar la elaboración de un pan de mediana calidad que fuese accesible para toda la población y así comenzaron a inventar diferentes creaciones hasta las que conocemos ahora.

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