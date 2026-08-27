Hay canciones que no necesitan presentación y, cuando suenan, México sabe perfectamente qué hacer: cantar y más si son temas del icónico Divo de Juárez, Juan Gabriel.

Y es que, a 10 años de su muerte, su música volverá a tomar las calles de la CDMX con un gran homenaje que seguramente hará que más de uno ya esté armando el plan para ir.

Así que, ponte fecha y lánzate a disfrutar de este gran tributo a uno de los máximos exponentes de la música mexicana, aquí en adn noticias te diremos cuándo, dónde y a qué hora serán estos eventos.

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¿Cuándo y dónde será el homenaje a Juan Gabriel en CDMX?

Si quieres cantar a todo pulmón “Abrázame Muy Fuerte”, “Yo No Nací Para Amar”, “Así Fue”, entre otros temas más, prepara la garganta, pues la cita es para este viernes 28 de agosto en la Plaza Garibaldi, uno de los lugares más emblemáticos para la música mexicana.

La celebración está programada de 16:00 a 20:00 horas y la entrada será gratuita, ya que el evento será organizado por la alcaldía Cuauhtémoc y tendrá música en vivo y artistas invitados para recordar el legado de Juan Gabriel.

Así que no hay pretexto de “es que no traigo dinero”, ya que para este plan, lo único que tendrás que llevar es tiempo, ganas de cantar y, probablemente, un poquito de sentimiento.

¿Cuándo murió Juan Gabriel?

El 28 de agosto de 2026 se cumplen 10 años de la muerte de Juan Gabriel, quien falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años.

Su nombre real era Alberto Aguilera Valadez y durante más de cuatro décadas construyó una de las carreras más importantes de la música mexicana.

A una década de su muerte, distintas ciudades preparan actividades para recordar al cantante; en Ciudad de México habrá homenajes y proyecciones, mientras que Ciudad Juárez también tendrá una jornada especial dedicada al artista.

Juan Gabriel será recordado en distintos puntos de México

El homenaje de Plaza Garibaldi no será la única actividad para recordar al Divo de Juárez, pues en la Ciudad de México también se contempla la exhibición en salas de cine de “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes”, una versión restaurada del histórico concierto que el cantante ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990.

La proyección estará disponible del 28 al 30 de agosto en distintas salas de Cinemex; además, la Lotería Nacional preparó un billete conmemorativo dedicado al cantante y realizará un sorteo el 28 de agosto.

Por su parte, Ciudad Juárez tendrá distintas actividades dentro del festival Juárez Juangabrielísimo 2026, incluida la tradicional serenata “Amor Eterno”.

Así que arma el plan, ponte tus mejores pasos de baile y prepara la garganta; la entrada al homenaje a Juan Gabriel es gratis, pero el riesgo de terminar cantando “Amor Eterno” y terminar llorando como si estuvieras en primera fila de un concierto ese sí corre por tu cuenta.

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