Resultados Tris hoy jueves 27 de agosto de 2026: Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional

Hay días en los que uno revisa el Tris con una esperanza muy específica: que cinco numeritos sean capaces de darle un pequeño respiro a la cartera, porque las deudas siguen ahí, la quincena ya tiene dueño y ese dinerito extra nunca cae mal.

Así que, si este jueves 27 de agosto de 2026 jugaste al Tris, llegó el momento de sacar el boleto y comprobar si la suerte decidió ponerse de tu lado.

Y como siempre, aquí en adn noticias puedes consultar los resultados de la Lotería Nacional, así como las combinaciones ganadoras de los cinco sorteos que se realizan durante la jornada.

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Resultados del sorteo #TrisMedioDía No. 36543.

Números ganadores: ✨ 3-9-2-7-3 ✨

Multiplicador: NO ❌

¡Felicidades a quienes acertaron! pic.twitter.com/nyrW1zFv2A — Lotería Nacional (@lotenal) August 27, 2026

¿Cuál es el resultado del Tris hoy jueves 27 de agosto?

Tris Medio Día: 36543 | número ganador: 3-9-2-7-3 | Multiplicador: NO

Tris de las Tres: ¿Serás ganador?

Tris Extra: ¿Serás ganador?

Tris de las Siete: ¿Serás ganador?

Tris Clásico: ¿Serás ganador?

¿A qué hora salen los resultados del Tris?

Los resultados del Tris se conocen a lo largo del día porque la Lotería Nacional realiza cinco sorteos; de acuerdo con la información oficial, los horarios son los siguientes:

Tris Medio Día: 13:00 horas

Tris de las Tres: 15:00 horas

Tris Extra: 17:00 horas

Tris de las Siete: 19:00 horas

Tris Clásico: 21:00 horas

Así que no desesperes si todavía no aparece alguno de los números que estás buscando: cada sorteo tiene su propio horario.

¿Cómo ver cuánto dinero gané en el Tris?

Primero debes comprobar que tu combinación coincida con alguno de los resultados oficiales, también debes revisar el tipo de jugada que realizaste y si participaste con alguna modalidad adicional, como el Multiplicador.

La propia Lotería Nacional que puedes consultar los resultados en su sitio oficial o en tu sitio web de confianza, o sea adn noticias.

El monto que puedes recibir depende de la combinación acertada y de las condiciones de la jugada, además, los premios están sujetos a las retenciones fiscales correspondientes, por lo que la cantidad anunciada como premio bruto no necesariamente será la misma que recibas finalmente.

¿Cómo cobrar mi premio de los resultados del Tris?

¿Resultaste ganador? No tires tu boleto, consérvalo en buen estado, pues es el comprobante que necesitas para solicitar el pago del premio.

Lotería Nacional indica que cualquier premio puede cobrarse en sus oficinas centrales a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Para premios de hasta 9 mil 999.99 pesos brutos, puedes acudir a agencias de venta directa o expendios autorizados.

En el caso de premios desde 3 mil pesos brutos, también existen opciones de cobro en sucursales de Santander y Scotiabank, conforme a las condiciones establecidas por Lotería Nacional.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi premio del Tris?

Tienes 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo, para cobrar tu premio, una vez que transcurre ese plazo, el derecho al cobro caduca.

Así que, si la suerte finalmente te sonrió, no dejes el boleto olvidado en una cartera, en el cajón de los documentos importantes o, peor todavía, en la bolsa de un pantalón.

¿Qué necesito para cobrar mi premio de la Lotería Nacional?

Los requisitos dependen del monto del premio, como regla general, necesitas presentar el boleto ganador en buen estado y la documentación que corresponda para acreditar al ganador.

Pero, para premios de 10 mil pesos brutos o más, se solicita, entre otros documentos, la Constancia de Situación Fiscal, también pueden requerirse identificación oficial, CURP y documentación bancaria, dependiendo del procedimiento y monto del premio.

Y ahora sí, llegó el momento de revisar ese boleto con calma, quizá el Tris de este jueves 27 de agosto puede darle un respiro a la cartera; y si no fue hoy, siempre queda una nueva oportunidad para tentar a la suerte.

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