Resultados Tris hoy viernes 28 de agosto de 2026: Los números ganadores de la Lotería Nacional

¿Y si hoy la suerte decide ponerse de tu lado? Este viernes 28 de agosto, el Tris vuelve a repartir oportunidades entre quienes les apostaron a esas cinco cifras que, con un poquito de fe, podrían convertirse en una buena noticia.

Si ya tienes tu boleto guardado o eres de los que revisan los resultados, aunque juran que “nomás por curiosidad”, aquí en adn noticias puedes consultar los números ganadores del Tris de hoy, conforme la Lotería Nacional publique cada resultado.

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Resultados Tris de la Lotería Nacional hoy viernes 28 de agosto

La Lotería Nacional realiza cinco sorteos del Tris cada viernes, por lo que los resultados se actualizan a lo largo del día.

Hasta el momento, el resultado del primer sorteo ya fue publicado:

Tris Medio Día: 36548 | número ganador: 9-7-3-7-4 | Multiplicador: SI

Tris de las Tres: ¿Serás el ganador?

Tris Extra: ¿Serás el ganador?

Tris de las Siete: ¿Serás el ganador?

Tris Clásico: ¿Serás el ganador?

¿A qué hora salen los resultados del Tris hoy?

Para este viernes 28 de agosto, los cinco sorteos del Tris tienen los siguientes horarios:

• Medio Día: 13:00 horas

• De las Tres: 15:00 horas

• Extra: 17:00 horas

• De las Siete: 19:00 horas

• Clásico: 21:00 horas

Los resultados oficiales pueden consultarse después de cada sorteo en los canales de la Lotería Nacional.

¿Cómo saber si ganaste en el Tris?

Una vez que tengas los números ganadores, revisa las cinco cifras de tu boleto y compáralas con la combinación correspondiente al sorteo en el que participaste.

Si tu jugada incluye multiplicador, también debes revisar esta condición, ya que puede modificar el monto del premio.

Recuerda conservar tu boleto en buen estado y verificar el resultado en una fuente oficial antes de acudir a cobrar cualquier premio.

¿Cómo cobrar un premio del Tris?

¿La suerte por fin te sonrió? Antes de celebrar, hay algo importante: guarda muy bien tu boleto y procura conservarlo en buen estado, porque es el comprobante que necesitas para solicitar el pago.

De acuerdo con la Lotería Nacional, los premios pueden cobrarse en sus oficinas centrales a partir del día siguiente de la realización del sorteo.

Si ganaste hasta 9 mil 999.99 pesos brutos, puedes acudir a agencias de venta directa o expendios autorizados para solicitar el pago.

Para premios desde 3 mil pesos brutos, también puedes hacerlo en sucursales de Santander y Scotiabank, siempre de acuerdo con las condiciones establecidas por la Lotería Nacional.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del Tris?

Aquí viene el dato que no conviene olvidar: tienes 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo, para reclamar tu premio, después de ese periodo, el derecho a cobrarlo caduca.

Así que, si tu boleto resulta ganador, no lo dejes perdido entre papeles, en la cartera o, peor aún, en el bolsillo de un pantalón que ya mandaste a la lavadora.

¿Qué necesito para cobrar mi premio?

Los documentos que debes presentar pueden variar dependiendo del monto del premio, pero el punto de partida es el mismo: necesitas tu boleto ganador en buen estado y la documentación necesaria para acreditar que eres el ganador.

Para premios de 10 mil pesos brutos o más, entre los requisitos se encuentra la Constancia de Situación Fiscal. También pueden solicitarte identificación oficial, CURP y documentación bancaria, dependiendo del monto y del procedimiento correspondiente.

Así que ya sabes: primero revisa bien esas cinco cifras, después busca el boleto ganador del Tris de la Lotería Nacional y, si la suerte estuvo de tu lado, no lo pierdas de vista.

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