Seamos honestos, después de sobrevivir a la semana laboral, uno merece salir, divertirse… Ya habrá tiempo para lavar ropa, ordenar la casa y responder ese mensaje que llevas tres días ignorando.

Por eso, si no tienes un plan, aquí en adn noticias siempre tenemos uno y este viernes 28 de agosto, la CDMX tiene una opción todavía mejor: irse de concierto.

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¿Qué conciertos habrá mañana en CDMX?

Este viernes habrá cuatro conciertos que seguramente harán que más de uno termine cambiando el plan de “me voy a quedar en casa” por un “bueno, una salida no hace daño”.

La cartelera queda así:

• Rosalía: Palacio de los Deportes, 20:00 horas.

• Camilo: Arena CDMX, 21:00 horas.

• Surfistas del Sistema: Pepsi Center WTC, 20:30 horas.

• Laureano Brizuela: La Maraka, 21:30 horas.

Los cuatro eventos aparecen programados para este viernes 28 de agosto.

Rosalía en CDMX

Si lo tuyo es el pop y quieres vivir uno de los conciertos más esperados de la semana, Rosalía tiene una cita con sus fans en el Palacio de los Deportes.

La cantante española se presentará este viernes 28 de agosto como parte de su gira LUX Tour, el concierto inicia a las 20:00 hrs, pero las puertas están previstas para abrir a las 18:00 horas, de acuerdo con la cartelera consultada.

Y sí, si estabas esperando una señal para sacar ese outfit que llevas meses guardando “para una ocasión especial”, quizá esta sea.

Camilo

Si prefieres una noche de pop latino, romance y canciones que probablemente alguien terminará dedicándole a su ex, Camilo estará en la Arena CDMX este viernes 28 de agosto a las 21:00 horas.

Así que si vas acompañado, cuidado con las canciones románticas, nunca se sabe qué conversación puede salir después del concierto.

Surfistas del Sistema

Para quienes quieren una noche de indie rock y pop alternativo, Surfistas del Sistema tocará en el Pepsi Center; el concierto está programado para las 20:30 horas de este viernes 28 de agosto.

Una opción bastante buena si quieres salir, escuchar música en vivo y regresar a casa con la sensación de que el viernes sí valió la pena.

Laureano Brizuela

Y para quienes prefieren cantar éxitos que ya forman parte de la memoria colectiva, Laureano Brizuela llega a La Maraka.

El llamado “Ángel del Rock” se presentará este viernes 28 de agosto a las 21:30 horas, el acceso está previsto desde las 20:00 horas.

Entre los temas que forman parte de su repertorio para esta presentación están “Sueños compartidos”, “Amándote”, “Enamorándonos” y “Cuando seas grande”.

¿Qué hacer gratis en CDMX mañana viernes 28 de agosto?

Si quieres salir este viernes, pero tu cartera ya pidió vacaciones, hay una opción que te puede salvar el plan: un megabaile gratuito de salsa y cumbia en el Monumento a la Revolución.

La jornada contará con la participación de Grupo Niche y Los Llayras, por lo que podrás disfrutar de música en vivo y echarte unos buenos pasos de baile sin pagar entrada.

La actividad está programada para este viernes 28 de agosto en uno de los puntos más emblemáticos de la CDMX.

Así que ya no hay pretexto, si querías salir, bailar y escuchar música en vivo, pero este mes la quincena decidió irse demasiado rápido, este plan puede ser tu salvación.

¿Cómo estará el clima en CDMX mañana 28 de agosto?

Espera, antes de armar el outfit y salir corriendo al concierto o al plan gratis, hay un pequeño detalle que no podemos ignorar: el clima.

Para este viernes 28 de agosto se espera una jornada fresca y con cielo nublado en la Ciudad de México, con temperaturas de alrededor de 13 °C como mínima y hasta 22 °C como máxima.

También existe posibilidad de lluvia, así que llevar un paraguas puede ser una decisión bastante inteligente.

Así que ya sabes: chamarra ligera, zapatos que sobrevivan a una mojada y paraguas en la bolsa, porque una cosa es bailar toda la noche y otra terminar haciendo coreografía bajo la lluvia sin haberla ensayado.

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