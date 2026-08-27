¡Escapada a la naturaleza! Habrá caminata botánica en área natural protegida de CDMX

¿Quieres disfrutar de un paseo en la naturaleza? La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) llevará a cabo una Caminata Botánica para que acompañado de especialistas conozcas y disfrutes la riqueza de la flora de Cerro de la Estrella.

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¿Cuándo es la Caminata Botánica en CDMX?

Este recorrido guiado se realiza en el marco del Día del Botánico y tendrá lugar el sábado 5 de septiembre de las 08:40 a las 13:00 horas en el Campamento, carretera Escénica al Cerro de la Estrella en Iztapalapa.

Para acudir es necesario realizar un registro previo en el siguiente enlace y se recomienda a los asistentes llevar calzado antiderrapante y ropa cómoda y adecuada para la actividad. También es importante llevar gorra o sombrero para protegerse del sol y agua para mantenerse hidratados y algún snack para después de la caminata.

El Cerro de la Estrella tiene una ruina arqueológica y alberga un museo. Cuenta con un sendero hacia la pirámide y un nuevo mirador y área de observación. Se han plantado más de 18 mil árboles en un esfuerzo para controlar la erosión.

La naturaleza también tiene planes para ti. Descubre las actividades que las Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México tienen preparadas y vive la ciudad desde otra perspectiva.



Consulta los links de registros y participa.



Caminata botánica: https://t.co/h84YK3cuNY… pic.twitter.com/1mLor44PAW — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) August 26, 2026

¿Qué es un área natural protegida?

Las áreas naturales protegidas son territorios sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción y donde los ambientes no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano. Esto permite ampliar corredores naturales que permiten que las especies se adapten y ajusten a sus áreas de distribución frente a nuevas condiciones climáticas.

Actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administra 232 áreas naturales protegidas que representan 98 mil 719 hectáreas.

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