Billete conmemorativo de Juan Gabriel; así puedes conseguirlo

Alberto Aguilera Valadéz, conocido como Juan Gabriel, falleció un 28 de agosto de 2016. Para conmemorar la fecha, la Lotería Nacional celebrará ese día un sorteo que tendrá un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total repartible de 51 millones de pesos. Hacia ese efecto se han emitido 2 millones 400 mil cachitos con la imagen de El Divo de Juárez, que recorren el país.

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¿Cómo es el billete de Juan Gabriel de la Lotería Nacional?

La edición especial está integrada por 10 diseños diferentes, en los que se muestran distintos momentos de la trayectoria de Juan Gabriel.

Los diseños recorren distintas etapas de la carrera del cantante, desde sus primeros años y la época del Noa Noa hasta algunas de sus presentaciones más recordadas, entre ellas sus conciertos en el Palacio de Bellas Artes.

El cachito tendrá un costo de 40 pesos, mientras que la serie completa de 20 cachitos costará 800 pesos.

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