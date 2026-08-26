Si este miércoles 26 de agosto ya estás pensando en qué hacer en CDMX, tenemos buenas noticias, pues esta noche hay plan para cantar, bailar y, de paso, olvidarte un ratito de que mañana todavía es jueves.

Si estás buscando conciertos en CDMX este 26 de agosto, hay opciones para distintos gustos: desde el pop hasta la música mexicana, además de otros espectáculos musicales y actividades gratuitas.

Aquí te contamos qué conciertos hay en CDMX el 26 de agosto, a qué hora son y dónde se realizan, para que armes tu plan sin darle mil vueltas.

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¿Qué conciertos hay en CDMX el 26 de agosto de 2026?

La cartelera musical de la Ciudad de México tiene varias opciones para este miércoles; entre los shows que destacan están Rosalía en el Palacio de los Deportes, Espinoza Paz en el Auditorio Nacional y Estefana y Miami Band en Foro Red Access.

Rosalía

La cantante española Rosalía continúa con su LUX TOUR 2026 y este 26 de agosto se presentará a las 8:00 de la noche en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Ticketmaster señala que para esta fecha hay poca disponibilidad, así que quienes todavía estén buscando boletos tendrán que darse prisa.

Lugar: Palacio de los Deportes, CDMX

La fecha forma parte de las presentaciones de Rosalía en México, donde la cantante tiene dos conciertos programados en la Ciudad de México como parte de su gira.

Espinoza Paz

Si lo tuyo es la música mexicana, también hay plan para este miércoles; Espinoza Paz se presentará a las 8:00 de la noche en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de la capital.

La fecha está confirmada por Ticketmaster y la plataforma establece una duración aproximada de dos horas para el espectáculo.

Lugar: Auditorio Nacional, CDMX

Así que, si buscas una noche de canciones para cantar a todo pulmón, esta puede ser una de las opciones fuertes de la cartelera de conciertos en CDMX.

Estefana y Miami Band también tienen concierto este miércoles

La cartelera de conciertos en CDMX el 26 de agosto no termina con Rosalía y Espinoza Paz.

Estefana y Miami Band tienen programada una presentación a las 8:00 de la noche en Foro Red Access, en Coyoacán; el evento aparece en la cartelera de Ticketmaster para este miércoles.

Lugar: Foro Red Access, Coyoacán, CDMX.

Es una alternativa para quienes quieren música en vivo en un recinto más pequeño y buscan algo diferente a los shows masivos de la noche.

Ballet Folklórico de México

Y si quieres ampliar el plan más allá de los conciertos tradicionales, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández tiene presentación este miércoles 26 de agosto en el Palacio de Bellas Artes.

El espectáculo tiene ingreso a las 20:00 horas y función programada a las 20:30 horas, de acuerdo con la cartelera de Ticketmaster.

Es una opción interesante para quienes prefieren una noche de danza, música y tradición mexicana en uno de los escenarios culturales más emblemáticos de la capital.

¿Qué hacer gratis en CDMX el 26 de agosto?

Si quieres salir de casa, pero tu cartera necesita descansar un poquito, también hay opciones de eventos gratis en CDMX.

La VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI 2026) se realiza del 25 al 30 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en Coyoacán, y la entrada general es gratuita.

Este miércoles 26 hay distintas actividades abiertas al público; entre ellas está el Seminario Vindictas, con conversatorios sobre mujeres artistas, guerra, exilio y memoria; también se realizarán actividades relacionadas con edición universitaria, bibliotecas, cultura libre e inteligencia artificial.

Ya tienes el plan; ahora toca evitar que algo tan sencillo como el tráfico o una lluvia inesperada lo arruine, así que antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima en CDMX, el estado del tráfico y la ruta hacia el recinto.

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