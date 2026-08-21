Sam Smith, Strangehuman y más: ¿qué hacer en CDMX hoy 21 de agosto?

¿Ya es viernes y todavía no tienes plan? La CDMX tiene una agenda musical bastante movidita este 21 de agosto de 2026, así que después de sobrevivir a la semana todavía queda una pregunta importante: ¿a dónde vamos?

Este viernes hay opciones para distintos gustos, desde el pop de Sam Smith hasta el rap y trap de Strangehuman, además de propuestas nacionales, música en vivo y una noche de swing para quienes quieren terminar la semana bailando.

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Aquí te contamos qué conciertos hay en CDMX el viernes 21 de agosto, dónde serán, a qué hora comienzan y qué otras actividades puedes encontrar en la capital.

¿Qué conciertos habrá en CDMX el viernes 21 de agosto de 2026?

La cartelera musical de este viernes tiene varias opciones repartidas por distintos recintos de la capital, así que, si estás pensando qué hacer después de trabajar, estas son algunas de las alternativas que puedes considerar.

Sam Smith

Si eres de quienes todavía tienen alguna canción de Sam Smith instalada en la cabeza, este viernes hay una nueva oportunidad para verlo en vivo.

El cantante británico se presentará nuevamente en el Auditorio Nacional como parte de su espectáculo To Be Free: Mexico City.

Fecha: viernes 21 de agosto de 2026

Hora: 21:00 horas

Recinto: Auditorio Nacional, Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

La presentación aparece en la cartelera de Ticketmaster y actualmente registra poca disponibilidad de boletos, así que si este era tu plan, conviene revisar las localidades antes de lanzarte.

Y sí, probablemente será una de esas noches para cantar “Stay With Me”, “Too Good at Goodbyes” o “I’m Not the Only One” como si el concierto fuera terapia grupal.

Strangehuman

Si lo tuyo va más por el rap, trap y una noche intensa de música en vivo, Strangehuman también tiene fecha en la CDMX.

El artista llegará al Foro Puebla con su “Aún No He Terminado Tour” este viernes 21 de agosto.

Fecha: viernes 21 de agosto

Apertura de puertas: 18:00 horas

Inicio: 20:00 horas

Recinto: Foro Puebla 186, Roma Norte.

La presentación forma parte de las fechas del tour en la capital y también hay una función programada para el sábado 22 de agosto.

Así que, si estabas esperando una noche para sacar todo lo que traes atorado con música de fondo, este puede ser tu plan.

Macuiles

Si prefieres conocer una propuesta diferente y alejarte un poquito de los escenarios más grandes, Macuiles se presentará este viernes en el Teatro Benito Juárez.

Hora: 20:00 horas

Recinto: Teatro Benito Juárez.

La presentación está programada para el 21 de agosto de 2026 y aparece en la cartelera de Ticketmaster.

Es una alternativa para quienes quieren descubrir música en un recinto más pequeño y tener una noche distinta sin necesariamente meterse a un concierto multitudinario.

Ahí Viene La Plaga con Michel Williams

Otra opción para este viernes está en el Lunario del Auditorio Nacional, donde se presentará Ahí Viene La Plaga con Michel Williams.

Hora: 21:00 horas

Recinto: Lunario del Auditorio Nacional.

La fecha está confirmada para este viernes 21 de agosto en la cartelera de Ticketmaster.

Si quieres una noche de música en vivo con ambiente de foro, esta puede ser una opción para cerrar la semana.

Festival Jammin’ 2026

Ahora, si tu idea de viernes no es sentarte tranquilamente a escuchar música, sino bailar hasta que las piernas digan “ya fue suficiente”, el Jammin’ Festival puede ser tu plan.

El festival de swing tendrá su primera noche este viernes 21 de agosto en República de Guatemala #90, Centro Histórico, con música en vivo, baile y competencias.

La jornada comienza a las 20:00 horas y termina a las 03:00 horas, el festival contará con presentaciones en vivo de Sam Ghezzi Blues Band y Jake Sanders Swingtet, además de pista para bailar y actividades durante la noche.

El acceso para la noche del viernes está anunciado en 850 pesos en fase 2, mientras que el pase para las dos noches tiene un costo anunciado de 1,400 pesos.

¿Qué otros eventos hay en CDMX este viernes 21 de agosto?

Si los conciertos no son exactamente lo que estabas buscando, tampoco significa que el viernes tenga que ser de pijama, serie y “mañana sí salgo”.

La CDMX tiene otras opciones culturales para armar plan, desde exposiciones hasta museos.

Leonora Carrington: Laberinto Mágico

Una opción para comenzar la tarde es Leonora Carrington: Laberinto Mágico, una experiencia inmersiva dedicada al universo de la artista.

Se encuentra en el Centro de las Artes Inmersivas, en General Prim 90, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Los viernes tiene horario de 11:00 a 20:00 horas y el recorrido dura aproximadamente 45 minutos; la experiencia incluye esculturas monumentales, obra de Carrington y espacios inmersivos inspirados en su universo surrealista.

Puede ser un buen plan si quieres aprovechar la tarde y todavía llegar con tiempo a cenar o seguir con la noche.

Museo del Arte Popular

Otra opción es darte una vuelta por el Museo de Arte Popular, en Revillagigedo 11, en el Centro Histórico.

El museo abre de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas y tiene exposiciones dedicadas al arte popular mexicano.

La entrada general tiene un costo de 60 pesos, aunque existen descuentos y algunas personas están exentas del pago.

Es de esos planes que funcionan bien si quieres hacer algo cultural sin tener que organizar una expedición completa.

Ahora solo falta resolver el verdadero dilema de la semana: ¿vas a salir o también vas a decir “mejor el próximo viernes”? Porque ese “próximo viernes” ya tiene más temporadas que una serie de Netflix.

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