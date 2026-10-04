¿Domingo de flojera? ¡JA! Si pensabas que el fin de semana ya se había acabado, CDMX viene a decirte que todavía hay una última ronda de conciertos antes de volver a la rutina.

Este 4 de octubre hay opciones para casi cualquier mood: metal, rock, sonidos alternativos y hasta música tropical para quienes todavía no quieren dar por terminado el fin de semana.

Así que ve calentando la garganta y escogiendo plan, porque estos son los conciertos que llegan a la CDMX este domingo y por supuesto, aquí en adn noticias te contamos todo.

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Conciertos en CDMX hoy domingo 4 de octubre

Rata Blanca

Si lo tuyo es el rock y el metal, este concierto puede ser tu plan para cerrar el fin de semana; la banda argentina llegará al Circo Volador con sus clásicos para poner a cantar y mover la cabeza a más de uno.

La presentación está programada para las 9:00 de la noche; los boletos tienen un precio de mil pesos en preventa y mil 100 pesos en venta.

La Sonora Santanera

Si prefieres algo más tropical para despedir el fin de semana, hay una opción que se presta perfecto para cantar y bailar. La Sonora Santanera con María Fernanda se presentará en La Maraka.

El concierto comenzará a las 6:30 de la tarde, así que puedes llegar con toda la intención de bailar un rato antes de que el lunes vuelva a tocar la puerta.

Guillotina

Para quienes quieren una dosis de rock mexicano, Guillotina llegará al Lunario con una presentación que promete cerrar el fin de semana a puro rock.

El show está programado para las 7:00 de la noche y el boleto de entrada general tiene un costo de 850 pesos.

From Ashes to New

Y si lo tuyo son los sonidos más pesados y alternativos, From Ashes to New tiene preparado un concierto en el Multiforo Alicia, donde también se presentará Our Divide.

Las puertas abrirán a las 7:00 de la noche y los boletos se encuentran desde 899 pesos, de acuerdo con la información disponible del evento.

Actividades GRATIS en CDMX hoy 4 de octubre

Si quieres salir sin que el plan te deje temblando la cartera, este domingo hay varias actividades gratis en CDMX.

El Festival del Tambor y Culturas Africanas tendrá cuentacuentos, música, danza y un fandango en el Cenart, mientras que la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad continúa en la Fuente Xochipilli, en Chapultepec.

También puedes darte una vuelta por el Picnic literario del Cenart o aprovechar el último día de la exposición En el barrio. Miradas sobre La Merced, en Casa Talavera.

Clima en CDMX hoy domingo 4 de octubre

Ahora sí, antes de escoger outfit y aventarte a recorrer la ciudad, hay que preguntarle a Tláloc qué trae entre manos.

Para este domingo se mantiene el pronóstico de lluvias y tormentas, con una temperatura máxima cercana a los 23 °C en el centro, norte y oriente de la capital.

Así que paraguas e impermeable no son mala idea, especialmente si tu plan es al aire libre; además, después de las lluvias la temperatura puede bajar rápidamente, así que una chamarrita tampoco estaría de más.

Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy 4 de octubre

Y si vas a sacar el coche para recorrer la CDMX, aquí viene la buena noticia: este domingo no hay restricción por el Hoy No Circula ordinario, por lo que los vehículos pueden circular normalmente.

Eso sí, la cosa puede cambiar si las autoridades activan una contingencia ambiental, ya que en ese caso pueden establecerse restricciones extraordinarias para determinados vehículos.

Así que ya lo sabes, este domingo 4 de octubre hay conciertos y actividades gratis en CDMX para despedir el fin de semana con plan; solo revisa horarios y condiciones antes de salir y elige el evento que más vaya contigo.

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