¿Qué hacer hoy en CDMX? Conciertos y obras de teatro este 5 de octubre

Si buscas algo divertido para hacer este lunes 5 de octubre, te contamos que no hay grandes conciertos programados en la capital para esta noche, pero sí varias obras de teatro en la CDMX que pueden convertirse en un buen plan para aprovechar la tarde-noche.

La agenda cultural de la capital mexicana incluye propuestas de drama, comedia y monólogos en distintos recintos de la ciudad, con funciones principalmente durante la noche.

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¿Hay conciertos hoy en la CDMX?

Para este lunes 5 de octubre, Ticketmaster no cuenta con conciertos relevantes en CDMX dentro de su cartelera de música. La actividad musical comienza a partir del martes 6, cuando está programado Geese en el Teatro Metropólitan.

Para el miércoles, los fans de Robbie Williams se prepararan para disfrutar de un concierto icónico en el Palacio de los Deportes, mientras que el jueves también hay varias presentaciones musicales en la capital.

Cartelera de teatro hoy en la CDMX

Pero, que no haya conciertos no significa que tengas que quedarte en casa, si quieres salir este lunes, una de las opciones es D’Mente, el monólogo de Ari Telch, programado a las 20:00 horas en el Teatro Xola Julio Prieto. La puesta aborda temas relacionados con la salud mental a través del humor, el drama y el testimonio personal.

Otra alternativa es Esquizofrenia, con función a las 20:30 horas en el Teatro Coyoacán Enrique Lizalde. Puedes conseguir tus entradas para este 5 de octubre en Ticketmaster.

También está DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos, programada a las 20:30 horas en el Teatro SOGEM Wilberto Cantón.

Y, para quienes buscan una propuesta diferente, Nuestra Isla tiene función a las 20:00 horas en el Foro Lucerna. La historia sigue el encuentro entre dos mujeres después de la aparición de una ballena encallada en una isla escocesa.

Así que, aunque los conciertos en la CDMX no son protagonistas este lunes, sí hay alternativas para disfrutar de la ciudad en compañía de la familia, amigos o pareja.

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