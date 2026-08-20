Amantes de la comida y bebida, hay nueva fecha para la Feria del Pulque y Pozole 2026

¿Te gusta comer y beber? Entonces no te puedes perder la tercera edición de la Feria del Pulque y el Pozole 2026 donde 30 productores ofrecerán sus productos y aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuándo es la Feria del Pulque y Pozole?

Durante una conferencia de prensa la pulquería El Colorín dio a conocer que la tercera edición de la Feria del Pulque y Pozole se llevará a cabo el 16, 17 y 18 de octubre en San Felipe Tlalmimiolpan y esperan contar con más de 10 mil visitantes.

Este evento tiene como objetivo promover las tradiciones gastronómicas de la comunidad y que los productores y comerciantes locales puedan ofrecer sus productos.

El pozole es un platillo típico de origen prehispánico y hay diferentes versiones, blanco, rojo, verde, mariscos y vegetariano. El pulque también es considerada una bebida de los dioses y se elabora con las pencas del maguey y se le atribuyen propiedades medicinales, tales como que alivia trastornos gastrointestinales, estimula el apetito.

¿Qué habrá en la Feria del Pulque y Pozole?

Durante la feria podrás deleitarte con pulque natural y curados de diferentes sabores como mamey, mango, frutos rojos, cacahuate, avena, apio y jitomate. Las recetas son elaboradas por productores de la región. El precio del litro de pulque natural será de entre 40 y 45 pesos y los curados entre 60 y 70 pesos.

Además del pozole encontrarás platillos elaborados con maguey como chicharrón al pulque y gallina a la penca. El plato de pozole tradicional tendrá un costo de 80 pesos aproximadamente.

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