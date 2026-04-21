La estrella del K-pop, HEYOON, regresó a la música con su nuevo proyecto "Seriously Unserious"

La estrella del K-pop, HEYOON, regresó a la música con su nuevo proyecto "Seriously Unserious" | UNIVERSAL MUSIC

La estrella mundial del K-pop, HEYOON, regresó después de un año excepcional con su nuevo proyecto “Seriously Unserious”, que promete poner a bailar a todos sus fans, gracias a sus tonos vibrantes.

“Seriously Unserious” está conformado por cuatro temas vibrantes, perfecto para que los amantes del K-pop bailen en una discoteca. Se creó para que los fans se dejen llevar y se muevan sin preocupaciones.

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HEYOON: “Divirtámonos” con Seriously Unserious

Sobre este nuevo proyecto, HEYOON señaló que el nombre lo dice todo, por lo que recalcó “no nos tomemos la vida demasiado en serio y divirtámonos..Escribí estas canciones para que se diviertan”.

El proyecto está encabezado por el sencillo principal “swipe”, que cuenta con la colaboración de la artista brasileña Lou Garcia. La canción está acompañada de un videoclip que captura la esencia de ambas artistas, quienes tras trabajar juntas tuvieron un química contagiosa.

HEYOON vuelve con "Seriously Unserious", El nuevo proyecto está encabezado por “swipe,” que hizo en colaboración con la artista brasileña Lou Garcia.

¿Quién es HEYOON?

HEYOON comenzó su carrera en solitario en 2024 con el lanzamiento de “Pivot”, a lado de Armani White, de la mano de Universal Music Group Korea. Después acaparó los focos con “ASAP”, con Chris Patrick, ya que llamó la atención de Rolling Stone.

HEYOON fue criada en Corea del Sur y actualmente vive entre Seúl y Los Ángeles. Está profundamente comprometida con la filantropía, apoyando a Art of Elysium y aspirando a crear una fundación para los niños de todo el mundo.