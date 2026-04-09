ZELO: Evolución, Identidad y fusión de ritmos

ZELO es como un ave fénix que sabe sortear cualquier obstáculo y siempre sale victorioso. Rapero, bailarín y compositor que se hizo mundialmente famoso como el integrante más joven (maknae) del grupo de K-pop B.A.P, que debutó en 2012, uno de los grupos más importantes de su generación, conocidos por un estilo fuerte, letras con mensaje social y una estética de "guerreros".

Después de que el grupo dejó su agencia original (TS Entertainment), ZELO comenzó su carrera en solitario en 2019. Desde entonces, ha experimentado mucho con su sonido, alejándose del K-pop tradicional para explorar el Hip-Hop, R&B y Pop Alternativo.

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Firmó con VLACKSQUAD en marzo de 2026 y regresó a la escena con el sencillo “Cola Conmigo”.

1. Para este regreso, te involucraste directamente en la composición, coreografía y dirección visual. ¿Cómo es tu proceso creativo al iniciar un proyecto: qué nace primero, el sonido, el movimiento o la imagen?

ZELO: Creo que todo empieza con el sonido. Normalmente comienzo escribiendo en el estilo que quiero explorar, mientras voy imaginando los visuales que encajarían con esa música.

2. Con cada lanzamiento sigues desarrollando tu propio "color". ¿Sientes que ya encontraste tu identidad artística o lo ves como un proceso en constante transformación?

ZELO: Siento que todavía estoy en proceso de evolución, pero como artista, ahora estoy mucho más seguro de lo que me gusta. De aquí en adelante, espero mostrar más de mi identidad a través de las muchas oportunidades que vendrán.

3. Terminaste tu servicio militar hace poco (en junio de 2025). ¿Qué aprendiste de esa experiencia?

ZELO: Durante mi servicio militar, pasé mucho tiempo en el área de aseo trabajando en canciones desde mi teléfono; eso me dio mucho espacio para pensar. Me di cuenta de lo importante que es la suerte en todo y que, si quiero llegar a más fans con mi música, no debería intentar hacerlo todo yo solo.

4. "Cola Comigo" incorpora ritmos de influencia latina con una sensibilidad pop global. ¿Qué te atrajo de estos sonidos y qué querías expresar con esta mezcla cultural?

ZELO: Durante la gira mundial de mi grupo en 2016, visité México y el staff local me mostró la canción "6 AM" de J Balvin. Ese fue mi primer contacto con el pop latino. Fue un gran impacto en su momento y, cuanto más lo escuchaba, más me enganchaba sin darme cuenta. Desde entonces, he escuchado mucha música con influencia latina. Además, a través de esta mezcla, espero mostrar un lado mío más crudo y sin inhibiciones.

Su nueva canción está inspirada en ritmos latinos, cantada en inglés y portugués, lo cual es un gran riesgo y una muestra de su deseo de conectar con sus fans internacionales. En español el nombre resulta curioso, pero en portugués refuerza la intimidad y el deseo de conexión del que habla la letra.

5. ¿Por qué la canción se llama "Cola Comigo"?

ZELO: Brasil está prácticamente al otro lado del mundo respecto a Corea, y en un mundo tan vasto, siempre he querido experimentar cosas nuevas. Me hizo muy feliz darme cuenta de que todavía hay fans que me recuerdan de mis días en el grupo y que me siguen apoyando desde tan lejos.

Cuando visité Brasil, me impactó que la pasión de la gente era tan intensa como el calor. Esa experiencia se quedó grabada en mí. Sentí que, si contaba una historia sobre la fuerte atracción entre dos personas usando portugués e inglés, podría expresarlo de una manera más sensual y libre. En el futuro, me encantaría seguir contando historias más audaces y sin restricciones a través de mi música.

6. La etiqueta de "idol" ya no define tu presente artístico. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido para ti soltar esa percepción y reafirmarte como solista?

ZELO: Fue increíblemente complejo y difícil, tanto que cuesta expresarlo con palabras. Puede que cada quien me vea de forma distinta, pero independientemente de las etiquetas que me pongan, yo sigo preguntándome qué tipo de música y actuación puedo crear que realmente se sienta como "yo"; algo que me haga diferente.

7. ¿Sientes que hoy tienes una mayor confianza en ti mismo como artista?

ZELO: Así es.

8. Tu colaboración con VLACKSQUAD marca un punto de inflexión en tu carrera. ¿Qué aportó esta unión a tu sonido y a tu visión artística?

ZELO: Sinceramente, hubo un tiempo en el que pensaba demasiado en qué podía hacer mejor y cuál era el camino correcto para mí. Por supuesto, es importante que un artista cuide su salud y siga desarrollando sus habilidades básicas, pero también comprendí que necesitas personas a tu alrededor para poder presentar esas habilidades al mundo y darles dirección.

Mientras trabajaba con esa idea en mente, me di cuenta de que, en algún punto, estaba empezando a conformarme inconscientemente. Así que durante el servicio militar, después de pensarlo mucho, decidí que era momento de avanzar con un equipo en lugar de ir por mi cuenta.

Así fue como conecté de forma natural con VLACKSQUAD; este proyecto es nuestro primer paso trabajando juntos y encontrando nuestro ritmo como equipo. Ahora, el mayor cambio para mí es tener un equipo que comparte mi visión y corre a mi lado; eso me está dando una energía increíble.

9. Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a quienes te han acompañado desde tus inicios y a quienes te están descubriendo por primera vez con este sencillo?

ZELO: “Cola comigo”. Quédate conmigo. No los decepcionaré.

Estamos ante el regreso de un veterano del K-pop que está reinventándose por completo para ser fiel a sí mismo.

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