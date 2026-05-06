“La chica que saltaba a través del tiempo” llega al cine de México desde Japón

¿Has querido regresar al pasado para cambiar tus acciones? Makoto, una estudiante de secundaria lo puede hacer, pero su habilidad tiene un precio muy alto y no solo para ella sino para quienes la rodean en la película “La chica que saltaba a través del tiempo”, una verdadera joya del cine de Mamoru Hosoda.

Y es que si te sientes perdida o perdido sobre quién eres y necesitas tomar una decisión importante en la vida esta película no puedes dejarla pasar, pues seguramente te mostrará el camino correcto. Lo mejor de todo es que la podrás ver en la pantalla grande porque celebra su 20° aniversario y lo hace de la mano de Cinépolis y Konnichiwa Festival.

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La chica que saltaba a través del tiempo en cines

“La chica que saltaba a través del tiempo” será la encargada de arrancar el festival de cine de Mamoru Hosoda, que comenzará el 7de mayo y estará en las salas durante dos fines de semana, pero eso no es todo porque viene acompañada de peliculones como “Summer Wars”, “Mirai: Mi pequeña hermana” y “Wolf Children” (Los niños lobo), que también se proyectarán a lo largo del mes:

“La chica que saltaba a través del tiempo” : 7,8,9 y 10 de mayo

: 7,8,9 y 10 de mayo “Summer Wars” : 14, 15, 16 y 17 de mayo

: 14, 15, 16 y 17 de mayo “Los niños lobo” : 7,8,9 y 10 de mayo

: 7,8,9 y 10 de mayo “Mirai: Mi pequeña hermana”: 14, 15, 16 y 17 de mayo

¿Cómo es el cine de Mamoru Hosoda?

En entrevista para adn Noticias, Erika Rodríguez, directora del Konnichiwa Festival, señaló que Mamoru Hosoda es un director muy familiar, a comparación de Satoshi Kon, cuyas películas van dirigidas a un público muy adulto.

Sobre la enseñanza que deja “La chica que saltaba a través del tiempo”, Erika menciona que es muy importante aceptar las cosas y aunque todos hemos tenido las ganas de volver al pasado alguna vez, ya solo queda hacer lo mejor.

“Es de las primeras películas que yo vi en cine de animación japonesa, de las que me inspiraron para traer a México estas obras. Hemos seguido la trayectoria de Mamoru hasta la actualidad”.

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