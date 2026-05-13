Si te gusta el bailongo, no te puedes perder la Noche de Museos en el Franz Mayer “BioFunky”, un evento especial con visitas guiadas, bio-actividades y un gran baile para que presumas tu mejor outfit retro, conoce todos los detalles de este imperdible evento.

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¿Qué habrá en la Noche BioFunky en el Franz Mayer?

Las Noches de Museos en el Franz Mayer se han convertido en una de las ediciones favoritas de los capitalinos pues ha habido especiales de disfraces, dinosaurios y hasta salas de despecho y en mayo no será la excepción pues juntarán el baile funky con la inauguración de la exposición “BioDiseño MX: Territorios vivos”.

Esta expo brinda una mirada innovadora al diseño donde se exploran proyectos de artistas emergentes que integran el pasado con el futuro.

Los asistentes podrán disfrutar de:

Inauguración de la exposición

Visitas guiadas especiales

Bio-actividades

Gran bail-hongo del Franz

Entrada general al museo

Fecha y precios de la Noche BioFunky

La cita es el miércoles 27 de mayo en un horario de las 18:00 a las 21:00 horas en el Museo Franz Mayer ubicado en Avenida Hidalgo 45 en el Centro Histórico. El precio de la entrada es de 130 pesos general y hay promoción de 2x1 (65.00 pesos) por persona si asistes con tu outfit Funky/psicodélico. Puedes comprar tus boletos en el siguiente enlace.

Esto no es un sueño psicodélico… ¡es la noche #BioFunky del Franz!

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Ven a la inauguración de la expo “BioDiseño Mx: Territorios vivos” y déjate fluir con las actividades que tenemos para ti.

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🎟️ https://t.co/HT8aPKTS54



🗓️ Miércoles 27 de mayo, 18 a 22 h pic.twitter.com/dZN8ieRuic — Museo Franz Mayer (@museofranzmayer) May 9, 2026

Cabe destacar que este mes habrá dos ediciones de Noches de Museos, el domingo 17 de mayo y el miércoles 27 de mayo, entre las actividades destacadas se encuentran:

Velada musical en el Centro Cultural Ollin Yoliztli

Recorrido y espectáculo de vampiros en el Museo de la Inquisición

Visita guiada caracterizada en el Museo Nacional de la Revolución

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