La CDMX vive una de sus noches más intensas de música este sábado 16 de mayo con el arranque del Tecate Emblema 2026, son famosos como Cazzu, Louis Tomlinson y Jonas Brothers.

Mientras miles de fans buscan rutas, horarios y el lineup completo, SHEIN también se convirtió en protagonista del festival con experiencias de moda, premios y tendencias exclusivas para los asistentes.

Además, la agenda musical de hoy incluye a Caifanes, Miguel Bosé e Intocables, que se presentan en sedes como el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional y la Plaza de Toros México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Tecate Emblema: Rutas, lineup y los mejores looks de SHEIN hoy 16 de mayo

El Tecate Emblema 2026 se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez y reúne a miles de asistentes con un cartel enfocado en pop, electrónica y nostalgia musical. Para llegar al festival, las rutas más utilizadas son la Línea 9 del Metro en la estación Ciudad Deportiva y el Metrobús en Iztacalco.

Además de la música, SHEIN apostó por convertir el festival en una experiencia fashion con un espacio interactivo donde los asistentes pueden conocer a Yeri Mua, descubrir tendencias, participar en dinámicas y ganar premios. Entre los estilos que dominarán el Tecate Emblema destacan:

Festival Bohemio

Cowgirl

Glam Retro

Desert Rave

La marca también instaló photo opportunities, retos de moda y una “Claw Festival” donde los asistentes pueden ganar gift cards, premios especiales y accesos a la Glam Station para transformar su look interviniendo su cabello con mechones de colores elevando su outfit a otro nivel.

Aquí te compartimos el line up del sábado 16 de mayo en el Tecate Emblema:

¿Dónde es el concierto de Caifanes hoy 16 de mayo?

La banda Caifanes se presenta esta noche en el Palacio de los Deportes como parte de una de las fechas más esperadas para los fans del rock mexicano.

De acuerdo con la información previa del evento, el concierto contempla un recorrido por clásicos como “Afuera”, “La célula que explota” y “Viento”. Además, se espera una producción especial y un setlist cargado de nostalgia para los seguidores de la banda.

El acceso al recinto comenzará a las 18:00 horas, por lo que las autoridades recomendaron llegar con anticipación debido al flujo de personas en la zona oriente de la capital.

¿Qué artistas se presentan en la Arena CDMX hoy 16 de mayo?

Aunque el Tecate Emblema y Caifanes concentran gran parte de la atención, otro de los conciertos más esperados es el de Intocable en la Plaza de Toros México.

La agrupación llega con un espectáculo que incluirá sus éxitos más conocidos y una producción enfocada en celebrar su trayectoria dentro de la música regional mexicana.

¿Qué conciertos hay en el Auditorio Nacional?

Y por si la oferta de conciertos no fuera suficiente, este 16 de mayo, también se presenta el reconocido cantante español, Miguel Bosé, quien interpretará sus mejores éxitos en el escenario del Auditorio Nacional, uno de los recintos emblemáticos de la CDMX.

Con festivales, pop, rock en español y regional mexicano en una sola noche, la CDMX confirma por qué es una de las capitales musicales más importantes del país. ¿A cuál de estos eventos te gustaría lanzarte este sábado 16 de mayo?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.