Ubicación y cómo llegar a la escultura gigante de Frida Kahlo en CDMX

Frida Kahlo es una de las artistas mexicanas más reconocidas en todo el mundo y para reconocer su legado reconocer la fortaleza femenina se colocó una escultura de aproximadamente siete metros en la alcaldía Coyoacán y te decimos cómo puedes visitarla.

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Escultura de Frida Kahlo en CDMX

La escultura de Frida Kahlo fue creada por Pedro Ponzanelli y fue develada en la glorieta de Avenida del Imán, San Guillermo y Boulevard Gran Sur en la zona del Pedregal de Santa Úrsula. Tiene acabado en bronce y el atuendo esta inspirado en elementos del Museo Anahuacalli.

La pieza fue colocada para reconocer la fortaleza femenina y dar la bienvenida a miles de visitantes durante la Copa Mundial 2026, además embellece el entorno y proyecta la identidad cultural mexicana ya que Frida es un símbolo de lucha y visión adelantada a su tiempo.

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Esta impresionante obra del escultor Pedro Ponzanelli rinde homenaje a Frida Kahlo y ya está abierta para todo el mundo.



📍 Te esperamos en la glorieta de Av. del Imán, San Guillermo y Boulevard Gran Sur pic.twitter.com/DYJJKNiq2M — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) March 31, 2026

¿Cómo visitar la escultura de Frida Kahlo?

La escultura se encuentra a unos pocos minutos del Estadio Azteca exactamente en glorieta de Av. del Imán, San Guillermo y Boulevard Gran Sur, el espacio cuenta con banquetas, iluminación tipo LED y pasos peatonales elevados para que todos los visitantes tengan acceso.

Si vas a llegar en transporte público la mejor opción es utilizar la Línea 1 del Metrobús y bajar en Perisur, posteriormente caminar o tomar un autobús que circule sobre Avenida del Imán.

Frida Kahlo, un ícono de la cultura mexicana

Frida Kahlo fue una artista mexicana y su obra ha sido reconocida a nivel internacional. Nació en Coyoacán y desde joven tuvo problemas de salud derivados de la poliomielitis y sufrió un accidente de tránsito. Todo lo que vivió influyó en su perspectiva y temática artística pues usa elementos simbólicos, referencia a la cultura mexicana y explora el dolor y la condición femenina.

En la segunda mitad del siglo XX recibió reconocimiento internacional y se convirtió en un símbolo de la cultura mexicana y el feminismo.

Algunas de sus obras más famosas son:



Las dos Fridas (1939)

Autorretrato con collar de espinas (1940)

La columna rota (1944)

El venado herido (1946)

Hospital Henry Ford (1932)

Frida Kahlo: el arte, la rebeldía y el legado eterno de una mujer que rompió barreras

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