Biblioteca Vasconcelos ofrece actividades temáticas, juegos literarios y talleres manuales durante abril
Durante el mes de abril, la Biblioteca Vasconcelos ofrece talleres, lecturas, juegos literarios, teatro y actividades gratis para niños, jóvenes y adultos.
La Biblioteca Vasconcelos de la CDMX anunció talleres, charlas, juegos literarios y presentaciones artísticas para todo el mes de abril, diseñados para familias, niños y el público en general con el fin de promover la lectura, el arte y los derechos de la infancia a través de un programa divertido y educativo que no requiere inscripción previa.
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Vacaciones con "V" en Vasconcelos
Si permanecerás en la capital durante Semana Santa, puedes acudir en tus vacaciones a la Biblioteca Vasconcelos a partir del 7 de abril para estimular la creatividad y el amor por la lectura a través de este programa.
Calendario de Actividades de la Biblioteca Vasconcelos
- Talleres de Historia del Arte (10 de abril) para niños y adolescentes
- Actividades relacionadas con los libros (del 11 al 19 de abril)
- Conferencias sobre literatura latinoamericana y animación japonesa
- Lecturas críticas de obras clásicas como El Principito
- Evento "Florecemos entre los Libros" (24, 25 y 30 de abril)
- Representaciones teatrales inspiradas en El Mago de Oz (25 y 26 de abril)
Estas actividades abarcan una amplia gama de temas, desde las raíces culturales mexicanas hasta las tendencias contemporáneas.
¿Cómo participar?
El acceso a todas las actividades es gratuito y no requiere inscripción previa, simplemente hay que acercarse a la Biblioteca Vasconcelos en las fechas y horarios indicados.
Ubicación y horario
La Biblioteca Vasconcelos se encuentra en la Ciudad de México (CDMX) en la alcaldía Cuauhtémoc y estará abierta durante todo el mes de abril con una programación especial para celebrar a los niños:
- Dirección: Eje 1 Norte s/n, Buenavista, Ciudad de México
- Entrada gratuita a todas las actividades
- El horario varía según el evento
Consulta las redes sociales oficiales para obtener más información sobre el calendario; su ubicación estratégica facilita el acceso desde diferentes puntos de la ciudad y la institución es un centro cultural dinámico y accesible para todos.
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