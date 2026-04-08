De Julio Preciado a Sara Landry: Los mejores conciertos y obras de teatro en la CDMX hoy 9 de abril

¿Tienes tiempo? La Ciudad de México (CDMX) está llena de vida; por eso, ofrece a los capitalinos los mejores conciertos, eventos y obras de teatro hoy 9 de abril. La mejor parte es que muchos de ellos son totalmente gratis.

No importa el día de la semana, pues la capital mexicana cuenta con opciones divertidas cada día de la semana, y este jueves 9 de abril, no es la excepción. Para que no te quedes en casa, en adn Noticias, te tenemos la lista de las actividades imperdibles de hoy.

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Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional es uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, pues en su escenario se han presentado solo los mejores artistas nacionales e internacionales. Este 9 de abril, los artistas que se presentan son los siguientes.

Los Mesoneros en el Lunario a las 20.30 horas

en el Lunario a las 20.30 horas Julio Preciado : 20:30 horas

¿Qué concierto habrá hoy en el Zócalo y alcaldías?

La Secretaría de Cultura de la CDMX también organiza diversos eventos gratuitos, en diversas sedes de las 16 alcaldías de la capital. Esto, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a las distintas expresiones del arte, además de dar oportunidad a talentos emergentes.

Este 9 de abril podrás disfrutar de los siguientes conciertos gratuitos:

Garrich, presentación de su disco “Un rastro que no tiene nombre”: Centro Cultural José Martí, alcaldía Cuahtémoc. Comienza a las 19:00 horas.

Otros conciertos en la CDMX hoy 9 de abril

Además de los conciertos que ya te mencionamos, la capital chilanga tiene preparados otros eventos que pueden ser de tu interés.

Este 9 de abril, Daaz llega con su ritmo caribeño al Teatro Metropolitan. Date la oportunidad de conocer más de la música de este artista, productor y compositor cancunense que promete un espectáculo muy especial.

Además, Sara Landry se presentará en el Pepsi Center. Si lo tuyo es el género techno, no te pierdas la oportunidad de disfrutar de temas como GIRLBOSS, Heaven y Legacy.

¿Cuáles son los conciertos más esperados de abril en la CDMX?

AC/DC: POWER UP TOUR 2026: 11 y 15 de abril

The Weeknd: After Hours Til Dawn Stadium Tour: 20, 21 y 22 de abril

P!NK: 26 y 27 de abril

Soda Stereo Ecos: 14, 15 y 16 de abril en el Palacio de los Deportes

Kany García: 17 de abril en el Palacio de los Deportes

Siddhartha: 17 de abril en el Auditorio Nacional

Jackson Wang: 20 de abril en el Palacio de los Deportes

Javiera Mena: 19 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

Dream Theater: 10 de abril en la Arena CDMX

The xx: 5 de abril en el Pepsi Center WTC

Las mejores obras de teatro en la CDMX hoy 9 de abril

Pero, los conciertos no son todo lo que ofrece la Ciudad de México, pues si lo tuyo es el teatro, también puedes aprovechar este jueves 9 de abril para disfrutar de las mejores puestas en escena. Las opciones son las siguientes:

El Musical El rey León: Teatro Telcel

Ringolingus - Circo de sueños, magia y criaturas fantásticas: Teatro Hidalgo

El Fantasma de la Ópera: Teatro Insurgentes

El Sótano: Teatro Fernando SolerLa obscenidad de la carne: Teatro RenacimientoLas Leonas: Teatro México

Cuerdas de Bárbara Colio: Teatro Sergio MagañaLos monólogos de la vagina: Teatro Libanés

Mentidrags: Teatro Aldama

Perfume De Gardenia: Teatro San Rafael