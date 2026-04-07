Pinta un corazón en el Taller de Arteterapia en el Museo Casa de la Cultura Postal

En la CDMX siempre hay actividades para todas las personas y si te gustan las manualidades esta es tu oportunidad pues en el Museo de la Cultura Postal hay un taller para que pintes un corazón y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

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Taller para pintar un corazón

Si quieres un momento para desconectarte del ruido de la ciudad y te gustaría explorar tu lado creativo, el taller "Pinta tu corazón" es para ti. En este espacio se utilizará el arte como puente para darle forma a las emociones.

Para este taller no es necesario contar con experiencia solo basta con que tengas as ganas de vivir un momento para ti. Es un evento abierto a todo público y puedes asistir solo, con amigos o familia.

Pintar tiene muchos beneficios ya que funciona como terapia que reduce el estrés y la ansiedad al disminuir el cortisol. También ayuda a mejorar la concentración y estimula la motricidad fina y la coordinación mano-ojo.

Fechas, ubicación y precios

El taller se llevará a cabo el 11 y 18 de abril en el Museo Casa de la Cultura Postal ubicado en C. Valentín Gómez Farias número 52 en la colonia San Rafael en un horario de las 10:30 a las 12:30 horas.

Tiene un costo de 450 pesos y el cupo es limitado por lo que si estás interesado es participar te recomendamos reservar tu lugar enviando un mensaje de WhatsApp al número 55 1336 1466.