Pinta un corazón en el Taller de Arteterapia en el Museo Casa de la Cultura Postal
¿Estás buscando un plan diferente en la CDMX? Explora tu lado más creativo con un taller para pintar un corazón.
En la CDMX siempre hay actividades para todas las personas y si te gustan las manualidades esta es tu oportunidad pues en el Museo de la Cultura Postal hay un taller para que pintes un corazón y en adn Noticias te contamos todos los detalles.
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Taller para pintar un corazón
Si quieres un momento para desconectarte del ruido de la ciudad y te gustaría explorar tu lado creativo, el taller "Pinta tu corazón" es para ti. En este espacio se utilizará el arte como puente para darle forma a las emociones.
Para este taller no es necesario contar con experiencia solo basta con que tengas as ganas de vivir un momento para ti. Es un evento abierto a todo público y puedes asistir solo, con amigos o familia.
Pintar tiene muchos beneficios ya que funciona como terapia que reduce el estrés y la ansiedad al disminuir el cortisol. También ayuda a mejorar la concentración y estimula la motricidad fina y la coordinación mano-ojo.
Fechas, ubicación y precios
El taller se llevará a cabo el 11 y 18 de abril en el Museo Casa de la Cultura Postal ubicado en C. Valentín Gómez Farias número 52 en la colonia San Rafael en un horario de las 10:30 a las 12:30 horas.
Tiene un costo de 450 pesos y el cupo es limitado por lo que si estás interesado es participar te recomendamos reservar tu lugar enviando un mensaje de WhatsApp al número 55 1336 1466.
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