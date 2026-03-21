Comida, bebidas y escenarios inspirados en Coraline, así es la experiencia inmersiva en CDMX

Coraline es una película que ha cautivado a muchos y si quieres sentir que estas en ese universo, no te puedes perder una experiencia inmersiva inspirada en este largometraje animada, además podrás disfrutar de bebidas y comida muy especial y escenarios temáticos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Experiencia inmersiva de Coraline

Durante este evento podrás disfrutar de la proyección de Coraline: La puerta secreta y deleitarás tu paladar con los platillos y bebidas temáticos inspirados en el filme. También habrá un spot especial con escenarios inspirados en la película.

Si no has visto Coraline esta es tu oportunidad para que conozcas la historia de un niña cuyos padres no prestaban atención y cuando se mudan encuentra una puerta secreta que la lleva a un mundo paralelo idéntico pero más emocionante.

¿Cuándo y dónde es la experiencia?

La experiencia de "El mundo de Coraline” estará disponible de martes a domingo de las 13:00 a las 20:00 horas en La Extraña Pizza, un lugar ubicado en Jesús María 42 en el Centro Histórico de la CDMX. Es importante que consideres que la entrada es con reservación previa y se puede hacer a través de las redes sociales del lugar.

Curiosidades de Coraline

Esta basada en el libro homónimo escrito por Neil Gaiman y la novela se basó en una leyenda del Condado de Hampshire.

Althea Chrome fue la encargada de tejer a mano todos los suéteres de Coraline.

Para imitar la flor de cerezos utilizaron palomitas enfriadas y pintadas.

La realización de la película duró cuatro años y utilizaron más de 150 sets y 52 escenarios.

Es la primera película en stop motion producida en 3D estereoscópico.