Lagers, IPAs y más cervezas artesanales en el MXPDX: Fiesta de la Cerveza de CDMX

La cerveza es una de las bebidas más consumidas en el mundo y México no es la excepción y si quieres degustar diferentes marcas y tipos de cerveza el MXPDX: Fiesta de la Cerveza, es el plan ideal y aquí te compartimos los detalles.

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¿Qué habrá el el MXPDX: Fiesta de la Cerveza?

Durante el festival los asistentes podrán conocer a más de 30 cervecerías artesanales de México y Oregón.

Podrás recorrer distintos stands y probar cervezas lagers y pale ales aromáticas hasta IPAs intensas, stouts oscuras y propuestas experimentales.

Algunas de las marcas de cerveza que podrás disfrutar son Hércules, Cru Cru, Monstruo de Agua, Santa Sabina, Falling Piano Brewing Co. y Principia y habrá 15 cervecerías invitadas provenientes de Oregón.

Cervezas que debes probar en el evento

Experimental de Falling Piano Brewing Co. si eres de los que disfrutan de recetas creativas y diferentes.

IPA de Hércules que se caracteriza por ser intensa y aromática.

Lager de Cru Cru es refrescante, ligera y perfecta para empezar.

Stout de Monstruo de Agua es oscura, con notas a café o cacao y mucho carácter.

Pale Ale de Principia o Santa Sabina es aromática, equilibrada y fácil de beber.



Fecha, lugar y precios de la Fiesta de la Cerveza

MXPDX: Fiesta de la Cerveza se llevará a cabo en Jardín Juárez ubicado en Av. Chapultepec 61 el próximo 25 y 26 de abril de 2026 de las 11:00 a las 19:00 horas.

La entrada tiene un costo de 150 pesos e incluye un vaso conmemorativo y cerveza y puedes comprar tus boletos aquí. Así que ya lo sabes si quieres probar nuevas marcas de cerveza y pasar un tiempo a gusto con amigos este es el plan perfecto.