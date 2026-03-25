Luna, estrellas y jacarandas en el Paseo Nocturno en Bici en CDMX

Si aún no tienes plan para este fin de semana y quieres disfrutar de la Luna y las estrellas no te puedes perder el Paseo Nocturno en Bici Primavera 2026 donde recorrerás algunas de las avenidas principales de la CDMX.

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Paseo Nocturno en Bici Primavera 2026

El recorrido será de 22 kilómetros pasando por Paseo de la Reforma, Centro Histórico y Bosque de Chapultepec donde los habitantes de la CDMX podrán participar con su bici, caminando, en patines o patineta.

Es una actividad ideal si quieres disfrutar del ambiente nocturno y ver las jacarandas. Además, el evento es gratuito y puede sir en familia, con amigos o con tu pareja.

🌸🚲 Este 28 de marzo vive el #PaseoNocturnoPrimavera2026

Disfruta 22 km de recorrido por Paseo de la Reforma, Centro Histórico y el Bosque de Chapultepec.



🕖 19:00 a 23:00 horas⁰

¡Te esperamos! pic.twitter.com/GvDU6LwdoA — MI Bici CDMX (@MIBiciCDMX) March 23, 2026

¿Cuándo y a qué hora es el Paseo en Bici?

El Paseo Nocturno en Bici se llevará a cabo el sábado 28 de marzo de las 19:00 a las 23:00 horas. En la ruta se contempla pasar por el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, Glorieta del Ahuehuete, Avenida Juárez, Zócalo y Paseo de la Reforma.

En caso de que no tengas una bici propia en Instituto de la Juventud (Injuve) ofrecerá préstamo gratuito en un horario de 19:00 a 22:00 horas y solo deberás presentar una identificación oficial.

Además, para que llegues al paseo se permitirá el ingreso con bicicletas al Metro, Metrobús y Tren Ligero desde las 17:00 horas.

De paso puedes ver las figuras monumentales iluminadas y la enorme Luna que se encuentran sobre Paseo de la Reforma como parte del Festival Internacional de las Luces FILUX.

¿Cuál es la peor hora para sacar a pasear a tu mascota?

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