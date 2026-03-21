Este festival gratis en CDMX tendrá conciertos, shows de danza y teatro, recorridos guiados y un picnic nocturno

Otra actividad se suma a la Semana Santa en la Ciudad de México (CDMX), del 2 al 5 de abril, el festival Aqüifera 2026 transformará el Bosque de Chapultepec en un vasto escenario cultural. Este evento gratuito reunirá arte, ciencia y naturaleza para celebrar el agua, con actividades para toda la familia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Organizado por la Autoridad Forestal de Chapultepec y socios públicos y privados, Aqüifera busca crear conciencia pública sobre la conservación del agua. A través de experiencias inmersivas y presentaciones, el público podrá aprender de una manera divertida y participativa.

¿Qué es Aqüifera?

Aqüifera es un festival cultural, artístico y ambiental enfocado en el agua. Ofrece exposiciones, presentaciones y actividades que conectan la historia, la naturaleza y la vida urbana en un mismo lugar.

Su importancia radica en su dimensión educativa y social. Expertos y organizadores destacan que el evento busca fomentar cambios positivos en el consumo diario de agua, así como promover la restauración de sitios históricos dentro del bosque.

Fechas, horarios y ubicación de Aqüifera

Jueves 02 al domingo 05 de abril de 2026

Actividades durante todo el día

En las 4 secciones del Bosque de Chapultepec

Entrada principal por avenida Paseo de la Reforma 126

Entrada gratuita

El festival coincide con la Semana Santa, lo que lo hace accesible tanto para residentes como para turistas. Su formato abierto permite a los visitantes explorar diferentes áreas del bosque sin costo alguno.

¿Qué actividades hay?

Conciertos al aire libre

Danza y teatro

Conferencias y talleres

Exposiciones e instalaciones

Picnic nocturno

Cine y experiencias inmersivas

Cada actividad explora el agua desde diferentes perspectivas. Esto permite al público comprender su impacto en el medio ambiente y en la vida cotidiana de la ciudad.

¿Cómo llegar de forma fácil y segura?

Metro: Chapultepec (Línea 1, rosa) y Auditorio (Línea 7, naranja)

Chapultepec (Línea 1, rosa) y Auditorio (Línea 7, naranja) Metrobús: Gandhi, Antropología, Auditorio (Línea 7)

Gandhi, Antropología, Auditorio (Línea 7) Cablebús: Los Pinos/Constituyentes (Línea 3)

Los Pinos/Constituyentes (Línea 3) Bicicleta ecológica

Accesos peatonales señalizados

Consejos para disfrutar al máximo del festival

Las autoridades implementarán medidas de seguridad, gestión del tráfico y asistencia médica. Se recomienda:



Llevar una botella de agua

Planificar las rutas

Llegar con antelación para disfrutar de todas las actividades