Este festival gratis en CDMX tendrá conciertos, shows de danza y teatro, recorridos guiados y un picnic nocturno
El festival Aqüifera llega gratis al Bosque de Chapultepec con actividades culturales y ambientales, además de obras de arte, talleres de ciencia y naturaleza.
Otra actividad se suma a la Semana Santa en la Ciudad de México (CDMX), del 2 al 5 de abril, el festival Aqüifera 2026 transformará el Bosque de Chapultepec en un vasto escenario cultural. Este evento gratuito reunirá arte, ciencia y naturaleza para celebrar el agua, con actividades para toda la familia.
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Organizado por la Autoridad Forestal de Chapultepec y socios públicos y privados, Aqüifera busca crear conciencia pública sobre la conservación del agua. A través de experiencias inmersivas y presentaciones, el público podrá aprender de una manera divertida y participativa.
¿Qué es Aqüifera?
Aqüifera es un festival cultural, artístico y ambiental enfocado en el agua. Ofrece exposiciones, presentaciones y actividades que conectan la historia, la naturaleza y la vida urbana en un mismo lugar.
Su importancia radica en su dimensión educativa y social. Expertos y organizadores destacan que el evento busca fomentar cambios positivos en el consumo diario de agua, así como promover la restauración de sitios históricos dentro del bosque.
Fechas, horarios y ubicación de Aqüifera
- Jueves 02 al domingo 05 de abril de 2026
- Actividades durante todo el día
- En las 4 secciones del Bosque de Chapultepec
- Entrada principal por avenida Paseo de la Reforma 126
- Entrada gratuita
El festival coincide con la Semana Santa, lo que lo hace accesible tanto para residentes como para turistas. Su formato abierto permite a los visitantes explorar diferentes áreas del bosque sin costo alguno.
¿Qué actividades hay?
- Conciertos al aire libre
- Danza y teatro
- Conferencias y talleres
- Exposiciones e instalaciones
- Picnic nocturno
- Cine y experiencias inmersivas
Cada actividad explora el agua desde diferentes perspectivas. Esto permite al público comprender su impacto en el medio ambiente y en la vida cotidiana de la ciudad.
¿Cómo llegar de forma fácil y segura?
- Metro: Chapultepec (Línea 1, rosa) y Auditorio (Línea 7, naranja)
- Metrobús: Gandhi, Antropología, Auditorio (Línea 7)
- Cablebús: Los Pinos/Constituyentes (Línea 3)
- Bicicleta ecológica
- Accesos peatonales señalizados
Consejos para disfrutar al máximo del festival
Las autoridades implementarán medidas de seguridad, gestión del tráfico y asistencia médica. Se recomienda:
- Llevar una botella de agua
- Planificar las rutas
- Llegar con antelación para disfrutar de todas las actividades
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