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Este festival gratis en CDMX tendrá conciertos, shows de danza y teatro, recorridos guiados y un picnic nocturno

El festival Aqüifera llega gratis al Bosque de Chapultepec con actividades culturales y ambientales, además de obras de arte, talleres de ciencia y naturaleza.

Aqüifera
El espectáculo que Aqüifera tiene planeado dar en el Bosque de Chapultepec de la CDMX honra el agua desde el 02 hasta el 05 de abril.|Ambulante | Facebook

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Otra actividad se suma a la Semana Santa en la Ciudad de México (CDMX), del 2 al 5 de abril, el festival Aqüifera 2026 transformará el Bosque de Chapultepec en un vasto escenario cultural. Este evento gratuito reunirá arte, ciencia y naturaleza para celebrar el agua, con actividades para toda la familia.

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Organizado por la Autoridad Forestal de Chapultepec y socios públicos y privados, Aqüifera busca crear conciencia pública sobre la conservación del agua. A través de experiencias inmersivas y presentaciones, el público podrá aprender de una manera divertida y participativa.

¿Qué es Aqüifera?

Aqüifera es un festival cultural, artístico y ambiental enfocado en el agua. Ofrece exposiciones, presentaciones y actividades que conectan la historia, la naturaleza y la vida urbana en un mismo lugar.

Su importancia radica en su dimensión educativa y social. Expertos y organizadores destacan que el evento busca fomentar cambios positivos en el consumo diario de agua, así como promover la restauración de sitios históricos dentro del bosque.

Fechas, horarios y ubicación de Aqüifera

  • Jueves 02 al domingo 05 de abril de 2026
  • Actividades durante todo el día
  • En las 4 secciones del Bosque de Chapultepec
  • Entrada principal por avenida Paseo de la Reforma 126
  • Entrada gratuita

El festival coincide con la Semana Santa, lo que lo hace accesible tanto para residentes como para turistas. Su formato abierto permite a los visitantes explorar diferentes áreas del bosque sin costo alguno.

¿Qué actividades hay?

  • Conciertos al aire libre
  • Danza y teatro
  • Conferencias y talleres
  • Exposiciones e instalaciones
  • Picnic nocturno
  • Cine y experiencias inmersivas

Cada actividad explora el agua desde diferentes perspectivas. Esto permite al público comprender su impacto en el medio ambiente y en la vida cotidiana de la ciudad.

¿Cómo llegar de forma fácil y segura?

  • Metro: Chapultepec (Línea 1, rosa) y Auditorio (Línea 7, naranja)
  • Metrobús: Gandhi, Antropología, Auditorio (Línea 7)
  • Cablebús: Los Pinos/Constituyentes (Línea 3)
  • Bicicleta ecológica
  • Accesos peatonales señalizados

Consejos para disfrutar al máximo del festival

Las autoridades implementarán medidas de seguridad, gestión del tráfico y asistencia médica. Se recomienda:

  • Llevar una botella de agua
  • Planificar las rutas
  • Llegar con antelación para disfrutar de todas las actividades

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