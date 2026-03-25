La paleta del monito Punch llega a la CDMX con todo y su peluchito Lupe, ubicación para conseguirla

La propuesta gastronómica "Terno Food" lanza en la CDMX un capricho que combina ternura, sabor y cultura pop, la paleta artesanal del monito Punch junto con su icónico peluche "Lupe". Ubicados en el Jardín Ramón López Velarde de la colonia Roma, esta edición tiene el objetivo de conquistar a los jóvenes y amantes del "kawai".

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El producto, que destaca por su diseño inspirado en el macaco japonés y su elaboración artesanal, se vende solo los fines de semana y genera largas filas de espera por su estética única y sabor auténtico, perfecto para refrescarse con el sol de primavera y compartir la foto en redes sociales.

¿Quién es el monito Punch?

En adn Noticias te comentamos que, Punch es un macaco japonés que se viralizó en redes sociales tras su trágica historia de vida, donde fue rechazado por su madre y cuyo consuelo tuvo que venir del peluche "Lupe", de venta en Ikea.

Luego de mucho tiempo de adaptación y resiliencia, Punch finalmente fue aceptado por la manada, difundiendo su historia en México y el resto del mundo. La paleta del monito Punch busca crear una conexión emocional con los consumidores que buscan productos con valor sentimental y trabajo artesanal.

Diseño y sabor de la paleta del monito Punch

La paleta muestra a un pequeño mono abrazando su peluche, pieza bastante detallada con un sabor triple chocolate, textura suave y trocitos de concha en su interior. Esta combinación fusiona sabores tradicionales mexicanos con una estética contemporánea.

¿Cuánto cuesta y qué incluye?

La paleta artesanal del bebé mono cuesta solo 40 pesitos e incluye a Punch abrazando a su peluche Lupe.

Ubicación y horarios

Ubicación: Jardín Ramón López Velarde, barrio Roma, CDMX

Punto de referencia: Cerca de la estación del Metro Centro Médico de las Líneas 3 y 9

Días: Sábados y domingos

Horario: De 14:00 a 18:00 horas

Consejo: Llega temprano, ya que las paletas se agotan rápidamente