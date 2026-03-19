Vive el Equinoccio de Primavera en el bosque en un recorrido especial

El Equinoccio de Primavera 2026 es un fenómeno que da inicio a una de las temporadas más bonitas donde las plantas florecen y el calor aumenta y de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) esto ocurrirá el 20 de marzo.

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Equinoccio de Primavera en el bosque

Para dar inicio a esta temporada, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) llevará a cabo un recorrido en el Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas donde los asistentes podrán realizar ejercicios de respiración para recrear las tradiciones de esta fecha.

Además, podrás realizar un terrario que simboliza el cuidado de nuestro propio bosque. Si quieres acudir, es importante que lleves ropa abrigadora, gorra y calzado cómodo para la caminata y agua en termo.

Fecha, hora, lugar y precio

Este evento se realizará en la Carretera Picacho Ajusco en el kilómetro 5.5 en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo en la alcaldía Tlalpan el viernes 20 de marzo de las 08:00 a las 11:00 horas.

Tiene un costo de 76 pesos por persona y para asegurar tu lugar deberás realizar un registro en el siguiente enlace.

Vive el equinoccio en el bosque con un recorrido en el Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas.



La cita es este viernes 20 de marzo de 8:00 a 11:00 horas. La cuota de recuperación es de $76. Ven a conectar con el bosque y empezar la temporada de la mejor forma.



Regístrate aquí:… pic.twitter.com/EBaKZ9FuN3 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 18, 2026

¿Qué es el equinoccio?

El equinoccio significa noche igual y es un fenómeno que ocurre dos veces al año, en primavera y otoño y hace referencia al momento en el que el Sol está directamente sobre el ecuador terrestre y los días y noches tienen la misma duración es decir 12 horas.

En algunas culturas el equinoccio se celebra con festivales de primavera y como un momento de reflexión y meditación para buscar el equilibrio.

Así se vive la llegada del equinoccio de primavera en Teotihuacán