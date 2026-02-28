Jacarandas tiñen de morado la CDMX, los mejores lugares para verlas

La primavera es una de las épocas más bonitas porque florecen las plantas y en la CDMX las jacarandas tiñen de morado las calles, así que si quieres disfrutar de hermosos paisajes, te decimos dónde verlas y a partir de cuándo.

Origen y ¿cuándo es la temporada de jacarandas en CDMX?

Por si no lo sabías, las jacarandas no son originarias de Mexico, pues proceden de Sudamérica, especialmente de regiones tropicales y subtropicales como Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia.

Fue el paisajista japonés Tatsugoro Matsumoto quien recomendó plantar jacarandas en la capital para embellecer sus calles a principios del siglo XX y con el paso del tiempo prosperaron y se han convertido en uno de los símbolos visuales de la ciudad durante la primavera.

Estos árboles comienzan a florecer a finales de febrero y principios de marzo, pero alcanzan su máximo esplendor entre marzo y abril, aunque en los últimos años han llegado a florecer antes debido al cambio climático.

Mejores lugares para ver jacarandas

Actualmente hay varias zonas de la capital donde podemos observar las jacarandas, pero los lugares más destacados e ideales para tomar fotos son:

Paseo de la Reforma entre la Fuente de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

Bosque de Chapultepec en los parques, jardines y camellones cercanos.

Parque México y Parque España donde las flores se mezclan con la arquitectura art déco y modernista.

Ciudad Universitaria en todo el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Coyoacán y San Rafael son zonas donde sus calles tienen muchas jacarandas y puedes disfrutar de caminatas y tomar fotografías.

Jacarandas le dan color a la CDMX y ¿sabor a los helados?

