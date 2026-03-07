Meme del Real, Los Lobos y más artistas en el Festival de las Flores 2026 en CDMX

En la CDMX se celebra la llegada de la primavera con el Festival de las Flores y para la edición 2026 durante tres días los asistentes podrán disfrutar de mucha música, actividades y la protagonista será la jacaranda.

Festival de las Flores 2026

Para que los vístante preparen sus mejores outfit y alisten la cámara habrá un teporingo monumental hecho con jacarandas, flor que s ha vuelto característica de la CDMX luego de que el inmigrante japonés Tatsugoro Matsumoto las trajera a la capital.

Durante el evento participarán cerca de 100 floricultores que exhibirán productos de Suelo de Conservación y venderán:

Flores y plantas

Artículos de jardinería

Productos de medicina alternativa

Miel, cajeta, mermeladas y otros alimentos

Además, se llevarán a cabo una serie de conciertos donde participarán:

Los Lobos

Cecilia Toussaint

Guillermo Briseño

Kerigma

Emmanuel “Meme” del Real

¿Cuándo y dónde es el Festival de las Flores 2026?

El Festival se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de marzo en el Monumento a la Revolución ubicado en Plaza de la República s/n en la colonia Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc. La forma más sencilla de llegar es en transporte público y la estación de Metro más cercana es Revolución de la Línea 2. La entrada será completamente gratis.

Jacarandas le dan color a la CDMX y ¿sabor a los helados?

