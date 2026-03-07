adn bueno
Meme del Real, Los Lobos y más artistas en el Festival de las Flores 2026 en CDMX

La primavera ya va a llegar a la CDMX y se pintará de morado con las jacarandas y se llevará a cabo el Festival de las Flores 2026.

Festival de las Flores en el Monumento a la Revolución
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX se celebra la llegada de la primavera con el Festival de las Flores y para la edición 2026 durante tres días los asistentes podrán disfrutar de mucha música, actividades y la protagonista será la jacaranda.

Festival de las Flores 2026

Para que los vístante preparen sus mejores outfit y alisten la cámara habrá un teporingo monumental hecho con jacarandas, flor que s ha vuelto característica de la CDMX luego de que el inmigrante japonés Tatsugoro Matsumoto las trajera a la capital.

Durante el evento participarán cerca de 100 floricultores que exhibirán productos de Suelo de Conservación y venderán:

  • Flores y plantas
  • Artículos de jardinería
  • Productos de medicina alternativa
  • Miel, cajeta, mermeladas y otros alimentos

Además, se llevarán a cabo una serie de conciertos donde participarán:

  • Los Lobos
  • Cecilia Toussaint
  • Guillermo Briseño
  • Kerigma
  • Emmanuel “Meme” del Real

¿Cuándo y dónde es el Festival de las Flores 2026?

El Festival se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de marzo en el Monumento a la Revolución ubicado en Plaza de la República s/n en la colonia Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc. La forma más sencilla de llegar es en transporte público y la estación de Metro más cercana es Revolución de la Línea 2. La entrada será completamente gratis.

