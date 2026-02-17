Dos Equis y la Revolución Robótica en EDC México 2026: Una Experiencia Sensorial Sin Precedentes

La Ciudad de México se prepara para vibrar bajo el cielo eléctrico, pero este año la música no será la única protagonista. Dos Equis ha decidido elevar la apuesta en EDC México 2026, transformando el Autódromo Hermanos Rodríguez en un laboratorio de innovación donde la tecnología y el misterio se fusionan para desafiar los sentidos de miles de asistentes.

Robótica y coctelería: El futuro del consumo en festivales como EDC 2026

En esta edición del EDC 2026, la marca rompe esquemas al integrar tecnología robótica de última generación como eje central de su activación. No se trata solo de un stand, sino de un activo interactivo abierto al público donde la curiosidad es el único requisito de entrada. La gran sorpresa reside en sus tres signature drinks exclusivos, diseñados bajo un concepto de "misterio sensorial". A diferencia de la coctelería tradicional, aquí los ingredientes pasan a segundo plano para dar prioridad a la experiencia de lo desconocido, invitando a los fans de la música electrónica a atreverse a probar lo nuevo a través de rituales de consumo innovadores.

Talento Emergente en el Dos Equis Stage

Además de la oferta tecnológica, la marca reafirma su compromiso con la escena musical a través del Dos Equis Stage. Este escenario se ha consolidado como la plataforma ideal para visibilizar el talento emergente y las nuevas propuestas sonoras que están definiendo el futuro de la electrónica global, posicionando a la marca como un curador clave de experiencias premium.

EDC México 2026: Fechas, sede y detalles

Si planeas asistir al festival más colorido del año, aquí tienes los datos clave para que no te pierdas la experiencia Dos Equis:

• Fechas: Del 19 al 21 de febrero de 2026

• Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México

• Acceso: La activación tecnológica estará abierta a todo el público asistente al festival

• Propuesta: Mixología de autor (3 drinks insignia), interacciones robóticas y zonas de descanso premium