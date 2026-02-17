¡Imperdible! Llega a CDMX Jardín inconcluso, la exposición de luces que prenden al ritmo del corazón

En la CDMX podemos disfrutar de muchas actividades y una de las más llamativas de esta temporada es el Jardín inconcluso, una exposición nocturna del artista mexicano Rafael Lozano-Hemmer.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Jardín inconcluso, la exposición nocturna imperdible

El Jardín inconcluso transforma el Museo de Arte Moderno en un recorrido sensorial único donde los asistentes podrán disfrutar de nueve instalaciones interactivas que cobran vida con la voz, el pulso, el calor y el movimiento.

Este recorrido tiene un duración de entre 60 y 90 minutos al aire libre y en salas del museo, puedes disfrutar de poemas en lenguas originarias transformados en paisajes digitales y obras diseñadas para dialogar con la arquitectura del MAM y el entorno del Bosque de Chapultepec.

La radiación cósmica modula la intensidad de un faro triangular de luz, la energía térmica se dispersa en partículas proyectadas y miles de focos palpitan al ritmo de los latidos registrados.

Miles de luces palpitan al ritmo de latidos humanos, las voces trazan recorridos de sonido y la energía térmica se dispersa en el espacio. Aquí, el cuerpo es parte de la obra.

Jardín inconcluso, una exposición de Rafael Lozano-Hemmer.

Boletos en: https://t.co/oJ199Hxix6 pic.twitter.com/lZ0HL7VU5j — Museo de Arte Moderno (@museoAmodernoMX) February 13, 2026

Fecha, lugar, precios y horarios del Jardín inconcluso

La exposición nocturna Jardín inconcluso estará disponible hasta el 25 de abril en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma s/n en el Bosque de Chapultepec.

Los precios de los boletos son general 170 pesos que incluye la entrada a una hora predeterminada, mientras que el boleto abierto cuesta 670 pesos y puedes ingresar a la hora de tu preferencia dentro del horario de acceso, incluye una visita a la sala de control de la exposición y podrás ver dos obras adicionales de Rafael Lozano Hemmer. Las entradas se pueden adquirir en el siguiente enlace.

¿Quién es Rafael Lozano Hemmer?

Nació en la Ciudad de México en 1967 y es un artista digital cuya obra explora la participación y la vigilancia mediante instalaciones a gran escala en museos y espacios públicos. Se convirtió en el primer artista en representar a México en la Bienal de Venecia con una exposición en el Palazzo Van Axel en 2007. Su obra forma parte de colecciones como MoMA, Guggenheim, Tate, Reina Sofía y el MUAC, entre otras.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.