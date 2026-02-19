Mejores rutas en auto y transporte para llegar al EDC 2026

La CDMX esta a punto de vivir uno de los festivales más coloridos y divertidos, se trata del EDC 2026 y si vas a acudir te decimos cuáles son las mejores rutas en transporte y en auto para llegar al evento que se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de febrero.

Rutas para llegar al EDC 2026 en transporte público

Si quieres optar por el transporte público hay varias opciones:

Metro CDMX

La línea 9 es la mejor opción, puedes bajar en Velódromo o en Ciudad Deportiva.

Metrobús

La línea 2 es una buena alternativa si vives en el centro o poniente y las estaciones más cercanas son Upiicsa o Goma pero tienes que caminar unos minutos.

¿Cómo llegar al EDC 2026 en auto?

Si quieres ir más cómodo las mejores opciones en auto son:

Viaducto Río de la Piedad

Eje 3 Sur Añil para quienes buscan estacionamientos cercanos a la Puerta 15

Circuito Interior Río Churubusco sin embargo es de las primeras en saturarse

Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles

Avenida Té

Eje 5 y 6 Sur

Es importante destacar que el estacionamiento oficial es limitado y los precios son elevados y debes llegar con al menos tres horas de anticipación.

También existen estacionamientos privados de vecinos pero debes confirmar que sean seguros.

Puedes dejar tu auto en una plaza comercial cercana y siempre checa el tráfico en apps en tiempo real.

El EDC 2026 se llevará a cabo durante 3 días y el viernes comienza a las 16:00 horas y termina a las 02:00 horas, mientras que el sábado y el domingo empieza a las 15:00 horas y concluye a las 02:00 horas.

