Mejores rutas en auto y transporte para llegar al EDC 2026
El Electric Daisy Carnival (EDC) 2026 llega a CDMX con la mejor música y ambiente y aquí te decimos las mejores formas de llegar.
La CDMX esta a punto de vivir uno de los festivales más coloridos y divertidos, se trata del EDC 2026 y si vas a acudir te decimos cuáles son las mejores rutas en transporte y en auto para llegar al evento que se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de febrero.
Rutas para llegar al EDC 2026 en transporte público
Si quieres optar por el transporte público hay varias opciones:
Metro CDMX
La línea 9 es la mejor opción, puedes bajar en Velódromo o en Ciudad Deportiva.
Metrobús
La línea 2 es una buena alternativa si vives en el centro o poniente y las estaciones más cercanas son Upiicsa o Goma pero tienes que caminar unos minutos.
¿Cómo llegar al EDC 2026 en auto?
Si quieres ir más cómodo las mejores opciones en auto son:
- Viaducto Río de la Piedad
- Eje 3 Sur Añil para quienes buscan estacionamientos cercanos a la Puerta 15
- Circuito Interior Río Churubusco sin embargo es de las primeras en saturarse
- Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles
- Avenida Té
- Eje 5 y 6 Sur
Es importante destacar que el estacionamiento oficial es limitado y los precios son elevados y debes llegar con al menos tres horas de anticipación.
También existen estacionamientos privados de vecinos pero debes confirmar que sean seguros.
Puedes dejar tu auto en una plaza comercial cercana y siempre checa el tráfico en apps en tiempo real.
El EDC 2026 se llevará a cabo durante 3 días y el viernes comienza a las 16:00 horas y termina a las 02:00 horas, mientras que el sábado y el domingo empieza a las 15:00 horas y concluye a las 02:00 horas.
