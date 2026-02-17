Prepara la cartera, esto costarían las cervezas y alimentos en el EDC 2026
La fiesta de música electrónica más grande de México esta por comenzar y si vas a ir, conoce cuáles serán los precios de las cervezas y alimentos.
El Festival EDC 2026 está por comenzar y los asistentes podrán disfrutar de música electrónica en nueve escenarios y si planeas asistir, aquí te decimos cuál sería el precio de las cervezas y los alimentos.
Precio de las cervezas y alimentos en el EDC 2026
Con base en la edición pasada, se prevé que los precios tengan una ligera variación:
- Cerveza XX: 190 pesos
- Cerveza Heineken: 200 pesos
- Monster: 120 pesos
- Refrescos Manzanita Sol, Seven Up: 60 pesos
- Cocteles entre 190 y 320 pesos
- Agua 50 pesos
- Smirnoff electric guava, spicy tamarind, peach mango y lima limón: 120 pesos
- Ron: 120 pesos
- Vodka entre 180 y 350 pesos
- Mezcal Unión joven, viejo o silvestre entre 180 y 450 pesos
Mientras que los alimentos tenían un precio de:
- Hotnuts, Chips y productos de la familia Barcel entre 50 y 70 pesos.
Artistas y horarios por día en el EDC 2026
Estos son los artistas que se presentarán:
Viernes
KineticFIELD
1:53 AM – 1:59 AM — Kinetic Celebration – City of Sound
12:23 AM – 1:53 AM — Hardwell
12:19 AM – 12:23 AM — Intermezzo: Technopolis
10:49 PM – 12:19 AM — Above & Beyond
10:45 PM – 10:49 PM — Intermezzo: Metropolis Bass City
9:25 PM – 10:45 PM — Knock2
9:21 PM – 9:25 PM — Intermezzo: This Is House Music
7:56 PM – 9:21 PM — James Hype
7:52 PM – 7:56 PM — Intermezzo: Tranceformation
6:50 PM – 7:52 PM — Gareth Emery
5:50 PM – 6:50 PM — Sno
4:50 PM – 5:50 PM — Crystal B2B Sommer
4:00 PM – 4:50 PM — Saza Fischer
Sábado
KineticFIELD
1:53 AM – 1:59 AM — Kinetic Celebration: City of Sound
12:38 AM – 1:53 AM — Alesso
12:34 AM – 12:38 AM — Intermezzo: Technopolis
11:04 PM – 12:34 AM — Diplo B2B Hugel
11:00 PM – 11:04 PM — Intermezzo: This Is House Music
9:50 PM – 11:00 PM — Alok
9:46 PM – 9:50 PM — Intermezzo: Tranceformation
8:32 PM – 9:46 PM — Loud Luxury
8:28 PM – 8:32 PM — Intermezzo: Metropolis Bass City
7:22 PM – 8:28 PM — Dombresky
6:22 PM – 7:22 PM — Sam Feldt
5:25 PM – 6:22 PM — Mike Posner
4:30 PM – 5:25 PM — Xandra
3:45 PM – 4:30 PM — Hajj
3:00 PM – 3:45 PM — Little D
Domingo
KineticFIELD
1:53 AM – 1:59 AM — Kinetic Celebration: City of Sound
12:38 AM – 1:53 AM — Anyma
12:34 AM – 12:38 AM — Intermezzo: Technopolis
11:19 PM – 12:34 AM — John Summit
11:15 PM – 11:19 PM — Intermezzo: Metropolis Bass City
10:00 PM – 11:15 PM — Steve Angello
9:56 PM – 10:00 PM — Intermezzo: This Is House Music
8:26 PM – 9:56 PM — Kevin de Vries
8:22 PM – 8:26 PM — Intermezzo: Tranceformation
6:53 PM – 8:22 PM — Ahmed Spins B2B LP Giobbi
5:45 PM – 6:53 PM — Malugi
4:45 PM – 5:45 PM — Tom & Collins
3:45 PM – 4:45 PM — Karlo
3:00 PM – 3:45 PM — Yissel de Anda
Estos son los horarios completos:
El EDC 2026 se llevará a cabo del 21 al 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
