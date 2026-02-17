Prepara la cartera, esto costarían las cervezas y alimentos en el EDC 2026

El Festival EDC 2026 está por comenzar y los asistentes podrán disfrutar de música electrónica en nueve escenarios y si planeas asistir, aquí te decimos cuál sería el precio de las cervezas y los alimentos.

Precio de las cervezas y alimentos en el EDC 2026

Con base en la edición pasada, se prevé que los precios tengan una ligera variación:



Cerveza XX: 190 pesos

Cerveza Heineken: 200 pesos

Monster: 120 pesos

Refrescos Manzanita Sol, Seven Up: 60 pesos

Cocteles entre 190 y 320 pesos

Agua 50 pesos

Smirnoff electric guava, spicy tamarind, peach mango y lima limón: 120 pesos

Ron: 120 pesos

Vodka entre 180 y 350 pesos

Mezcal Unión joven, viejo o silvestre entre 180 y 450 pesos

Mientras que los alimentos tenían un precio de:

Hotnuts, Chips y productos de la familia Barcel entre 50 y 70 pesos.

Artistas y horarios por día en el EDC 2026

Estos son los artistas que se presentarán:

Viernes

KineticFIELD

1:53 AM – 1:59 AM — Kinetic Celebration – City of Sound

12:23 AM – 1:53 AM — Hardwell

12:19 AM – 12:23 AM — Intermezzo: Technopolis

10:49 PM – 12:19 AM — Above & Beyond

10:45 PM – 10:49 PM — Intermezzo: Metropolis Bass City

9:25 PM – 10:45 PM — Knock2

9:21 PM – 9:25 PM — Intermezzo: This Is House Music

7:56 PM – 9:21 PM — James Hype

7:52 PM – 7:56 PM — Intermezzo: Tranceformation

6:50 PM – 7:52 PM — Gareth Emery

5:50 PM – 6:50 PM — Sno

4:50 PM – 5:50 PM — Crystal B2B Sommer

4:00 PM – 4:50 PM — Saza Fischer

Sábado

KineticFIELD

1:53 AM – 1:59 AM — Kinetic Celebration: City of Sound

12:38 AM – 1:53 AM — Alesso

12:34 AM – 12:38 AM — Intermezzo: Technopolis

11:04 PM – 12:34 AM — Diplo B2B Hugel

11:00 PM – 11:04 PM — Intermezzo: This Is House Music

9:50 PM – 11:00 PM — Alok

9:46 PM – 9:50 PM — Intermezzo: Tranceformation

8:32 PM – 9:46 PM — Loud Luxury

8:28 PM – 8:32 PM — Intermezzo: Metropolis Bass City

7:22 PM – 8:28 PM — Dombresky

6:22 PM – 7:22 PM — Sam Feldt

5:25 PM – 6:22 PM — Mike Posner

4:30 PM – 5:25 PM — Xandra

3:45 PM – 4:30 PM — Hajj

3:00 PM – 3:45 PM — Little D

Domingo

KineticFIELD

1:53 AM – 1:59 AM — Kinetic Celebration: City of Sound

12:38 AM – 1:53 AM — Anyma

12:34 AM – 12:38 AM — Intermezzo: Technopolis

11:19 PM – 12:34 AM — John Summit

11:15 PM – 11:19 PM — Intermezzo: Metropolis Bass City

10:00 PM – 11:15 PM — Steve Angello

9:56 PM – 10:00 PM — Intermezzo: This Is House Music

8:26 PM – 9:56 PM — Kevin de Vries

8:22 PM – 8:26 PM — Intermezzo: Tranceformation

6:53 PM – 8:22 PM — Ahmed Spins B2B LP Giobbi

5:45 PM – 6:53 PM — Malugi

4:45 PM – 5:45 PM — Tom & Collins

3:45 PM – 4:45 PM — Karlo

3:00 PM – 3:45 PM — Yissel de Anda

Estos son los horarios completos:

El EDC 2026 se llevará a cabo del 21 al 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

