Cine-picnic bajo las estrellas en CDMX para celebrar San Valentín

Si todavía no tienes plan para celebrar el Día del Amor y la Amistad, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX publicó un evento imperdible para ir con pareja o amigos, se trata del Cine-Picnin Campamento .

¿Qué habrá en el Cine-picnic Campamento?

El Centro de Educación Ambiental Ecoguardas abrirá sus puertas para que las personas realicen un recorrido y un pícnic con la posibilidad de acampar.

Durante el evento, los participantes podrán disfrutar de una proyección de una película al aire libre y un recorrido nocturno por el Área Natural Protegida (ANP). Además, quienes así lo deseen podrán acampar y despertar rodeados de vegetación. El objetivo de esta actividades es fomentar la convivencia responsable con la naturaleza y promover el respeto por los espacios verdes de la CDMX.

Fecha, ubicación y precios del Cine-picnic Campamento

El evento se llevará a cabo el sábado 14 de febrero , se tiene programado un recorrido y picnic de las 18:00 a las 21:00 horas con la posibilidad de acampar. La cita es en la sede del Centro de Educación Ambiental Ecoguardas ubicado en la Carretera Picacho Ajusco kilómetro 5.5 en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo en la alcaldía Tlalpan.

La entrada al recorrido y picnic tiene un precio de 84 pesos por persona y si quieres acampar el costo es de 291 pesos para dos personas. Puedes registrarte en el siguiente enlace .

